Đi bước nữa được bố mẹ chồng yêu quý, tôi tưởng đã bình yên, nào ngờ cậu con trai 14 tuổi của chồng mới là người khiến tôi chết điếng

Tôi và chồng đều từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi đến với nhau. Tôi có một cô con gái riêng, còn anh có một cậu con trai với vợ cũ. Khi quyết định kết hôn, cả hai đều đã xác định không sinh thêm con. Chúng tôi đến với nhau khi đã có con riêng, không còn đặt nặng chuyện xây dựng một gia đình đông đủ mà chỉ mong tìm được một người bầu bạn, nương tựa lúc vui buồn, cùng nhau chăm sóc các con và sống những năm tháng sau này bình yên.

May mắn là gia đình chồng rất quý mến tôi. Bố mẹ anh đối xử với tôi chân thành, không hề có chuyện phân biệt con dâu trước, con dâu sau. Chồng tôi cũng là người đàn ông khá tình cảm, quan tâm đến mẹ con tôi, từ chuyện sinh hoạt đến học hành của con gái đều không để tôi phải thiệt thòi. Nếu chỉ nhìn vào cách người lớn đối xử với nhau, tôi có thể nói mình khá may mắn khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai này.

Thế nhưng, điều khiến tôi mệt mỏi nhất lại nằm ở cậu con trai riêng của chồng. Cháu năm nay 14 tuổi, không còn quá nhỏ để không hiểu chuyện, nhưng dường như chưa bao giờ thực sự chấp nhận mẹ con tôi. Cháu thường xuyên tỏ thái độ coi thường tôi, có khi còn cố tình sai bảo, bắt nạt con gái tôi. Đồ chơi của em bị phá hỏng, đồ đạc bị vứt lung tung, có lần cháu còn cố tình trêu chọc khiến con bé khóc mà không chịu dừng lại.

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Tôi đã nhiều lần góp ý với chồng, mong anh nghiêm khắc dạy con. Nhưng lần nào anh cũng bênh vực, cho rằng con trai còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tôi không nên chấp nhặt. Tôi càng buồn hơn khi mỗi lần không kiềm chế được mà mắng cháu, cháu lại đi kể khắp nơi rằng mẹ kế mắng chửi, đối xử tệ bạc với mình. Những người không chứng kiến sự việc nghe được lại bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Tôi không muốn mang tiếng mẹ kế cay nghiệt, càng không muốn vì những chuyện này mà khiến chồng khó xử với con riêng. Nhưng tôi cũng là một người mẹ. Mỗi lần nhìn con gái lặng lẽ chịu đựng, tôi vừa thương vừa giận chính mình vì không bảo vệ được con.

Tôi bước vào cuộc hôn nhân này với mong muốn tìm một mái nhà bình yên, chứ không phải để con gái phải sống trong cảnh dè chừng, nhẫn nhịn. Tôi không đòi hỏi con riêng của chồng phải yêu thương hay coi tôi như mẹ ruột, nhưng ít nhất cháu phải biết tôn trọng tôi và không được bắt nạt em. Điều khiến tôi trăn trở nhất là nếu chồng cứ mãi lấy lý do con còn nhỏ để bao che, liệu mẹ con tôi có thể thực sự coi nơi này là nhà hay không?