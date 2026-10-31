Vợ tỷ phú Dubai thiết lập nguyên tắc "xanh - chín" với chồng, chị em nào cũng áp dụng thì đàn ông chẳng dám ngoại tình

Sống trong một cuộc hôn nhân giàu có tại Dubai, Soudi Al Nadak không ít lần bị người ngoài cho rằng cô chỉ ở bên chồng vì tiền. Tuy nhiên, người phụ nữ này khẳng định cô đã có cách để tự bảo vệ mình ngay từ khi bước vào cuộc hôn nhân.

Theo chia sẻ của Soudi, trong thỏa thuận tiền hôn nhân giữa cô và chồng, có một điều khoản rất đặc biệt: ếu chồng cô ngoại tình, cô sẽ được hưởng toàn bộ tài sản của anh. Với Soudi, đây không phải là cách “đào mỏ” mà là một hình thức bảo đảm quyền lợi cho bản thân.

Soudi Al Nadak

Soudi là người gốc Anh nhưng hiện sống tại UAE cùng chồng là Jamal, một triệu phú. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa tại Dubai trên mạng xã hội và vì thế cũng nhận không ít bình luận tiêu cực.

Soudi cho biết khi hai người kết hôn, chồng đã tặng gia đình cô một khoản quà trị giá khoảng 8 triệu bảng Anh, tương đương hơn 276 tỷ đồng. Cô giải thích rằng trong văn hóa Hồi giáo mà hai vợ chồng theo đuổi, phụ nữ có quyền nhận một khoản hồi môn trước hôn nhân và khoản tiền này thuộc về người phụ nữ.

Không dừng lại ở đó, Soudi còn chủ động đưa ra những yêu cầu riêng trong thỏa thuận hôn nhân. Theo cô, điều khoản quan trọng nhất là nếu chồng bị phát hiện không chung thủy, anh sẽ phải chuyển toàn bộ tài sản cho cô và cuộc hôn nhân cũng chấm dứt.

Soudi cho rằng điều khoản này giúp cô có cảm giác an toàn hơn khi bước vào một cuộc sống mà cô không dự định tự kiếm thu nhập. Cô cũng nói những đứa con trong tương lai sẽ được bảo vệ về mặt tài chính nếu hôn nhân xảy ra biến cố.

Một nguyên tắc khác mà Soudi đề cập là nếu chồng muốn lấy thêm vợ, anh phải được cô đồng ý trước. Cô thậm chí cho rằng một người đàn ông thực sự nghiêm túc với vị hôn thê sẽ không phản đối những điều khoản như vậy.

Quan điểm này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Video được Soudi đăng trên tài khoản soudiofarabia thu hút hàng triệu lượt thích. Nhiều người đồng tình với cách cô chủ động bảo vệ lợi ích của mình thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào lời hứa của bạn đời.

Một số bình luận cho rằng hôn nhân không chỉ có tình cảm mà còn liên quan đến trách nhiệm và tài chính, vì vậy việc thống nhất rõ ràng quyền lợi từ đầu có thể giúp cả hai tránh tranh chấp nếu quan hệ đổ vỡ. Có người còn nhận xét cách Soudi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là một sự tính toán thực tế.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng cho thấy một góc nhìn đáng suy nghĩ về hôn nhân của những người có điều kiện kinh tế đặc biệt. Một bản hợp đồng có thể quy định rất rõ cái giá của sự phản bội, nhưng không thể bảo đảm một cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc. Tiền bạc có thể giúp một người bớt lo lắng về cuộc sống sau ly hôn, nhưng không thể thay thế niềm tin và sự chung thủy.

Với Soudi, điều khoản ấy có thể là “tấm lưới an toàn” cho cuộc đời mình. Còn với người khác, việc đưa toàn bộ tài sản vào một điều khoản trừng phạt ngoại tình lại có thể bị nhìn nhận theo cách hoàn toàn khác. Dù đồng tình hay phản đối, cách cô lựa chọn vẫn cho thấy một xu hướng ngày càng rõ: trong những cuộc hôn nhân có tài sản lớn, nhiều người không còn chỉ dựa vào lời hứa tình cảm mà muốn mọi quyền lợi được xác lập ngay từ đầu.