Mẹ chồng chi 500 triệu rước con dâu chuyển giới về nhà, câu nói của thông gia trong lễ dạm ngõ “gây sốt”

Bà Ngọc Cẩm (Vĩnh Long) có một cô con gái duy nhất tên Thiên Minh. Khi con bước vào lớp 10, bà bắt đầu nhận thấy những thay đổi khác biệt của con so với các bạn nữ cùng trang lứa. Con gái bà không thích để tóc dài, lén cắt tóc ngắn như con trai dù bị bố phản đối. Khi đi học, Thiên Minh cũng không thích mặc áo dài mà thường mang theo một bộ đồ thể thao trong cặp để thay. Những bộ quần áo mẹ mua có đính kết cườm, Minh nhất quyết không mặc.

Nhận ra những khác biệt trong xu hướng giới tính của con, lại phải nghe những lời bàn tán từ những người xung quanh, bà Cẩm từng có khoảng thời gian buồn lòng. Đến năm 20 tuổi, Minh bỏ nhà đi và để lại cho mẹ 4 lá thư với nội dung tiêu cực, khiến bà vô cùng hoảng sợ. Sau đó, hai vợ chồng bà ngồi lại với nhau và đi đến quyết định chấp nhận sự khác biệt của con, chỉ mong con luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Bà Ngọc Cẩm. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đã chấp nhận con gái sống đúng với bản thân, bà Cẩm không nghĩ sẽ có ngày mình cùng con đi hỏi cưới vợ. Điều đặc biệt hơn, người con dâu - Mộc Trà, của bà cũng có hành trình tìm lại bản thân vô cùng đặc biệt.

Mộc Trà có giới tính sinh học là nam. Tuy nhiên, từ khi lớn lên, Trà đã thích làm điệu, để tóc dài như con gái và có rung động với một người đồng giới. Chính từ những cảm xúc ấy, Trà nhận ra mình mang bản dạng giới nữ và luôn khao khát được trở thành một người phụ nữ.

Cái duyên đã đưa hai con người có hoàn cảnh đặc biệt đến với nhau theo cách không ai ngờ tới. Một buổi trưa hè năm 2025, Minh tình cờ xem được video của Trà trên mạng xã hội. Bị thu hút bởi nụ cười hiền hậu của cô gái, Minh cẩn thận soạn một tin nhắn dài hơn 200 chữ để làm quen.

Cặp đôi Mộc Trà và Thiên Minh.

Đến dịp cận Tết Bính Ngọ, cả hai mới có cơ hội gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê. Suốt hơn 4 tiếng trò chuyện, họ thẳng thắn chia sẻ về quá khứ chuyển giới của mình. Một tuần sau buổi gặp mặt, khi Minh ngập ngừng bày tỏ tình cảm, Trà đã gật đầu đồng ý. Đáng chú ý, chỉ 15 ngày sau khi chính thức quen nhau, cả hai đã bắt đầu bàn tính chuyện kết hôn.

Mẹ chồng chi 500 triệu đón con dâu chuyển giới về nhà, cho tiền học nghề trang điểm

Trong lần đầu gặp mẹ của Thiên Minh, Mộc Trà thừa nhận mình không dám mở lời trò chuyện vì lo lắng chất giọng nam tính sẽ khiến bà nhận ra giới tính sinh học của cô. Khi ấy, bà Cẩm vẫn nghĩ con mình đang yêu một cô gái có giới tính sinh học là nữ.

Một tuần sau cuộc gặp, bà Cẩm mới biết sự thật về giới tính sinh học của Mộc Trà. Trong lòng, bà không khỏi mừng thầm bởi đây cũng là điều bà từng mong muốn. Bà nghĩ rằng nếu con gái nên duyên với một người chuyển giới từ nam sang nữ, cặp đôi vẫn có cơ hội sinh con và bà cũng có thể được bế cháu ruột.

Đến mùng 4 Tết, gia đình bà Cẩm xuống nhà Mộc Trà chúc Tết. Không ngờ, câu chuyện của người lớn nhanh chóng chuyển sang chuyện cưới hỏi, biến buổi gặp mặt đầu năm thành lễ dạm ngõ cho đôi trẻ.

Giữa không khí vui vẻ, bố của Mộc Trà bất ngờ lên tiếng hỏi: “Xin lỗi cho tôi hỏi, thế giờ ai sui trai, ai sui gái?”. Câu hỏi hóm hỉnh khiến tất cả mọi người có mặt được phen cười nghiêng ngả. Khoảnh khắc này sau đó cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mộc Trà chia sẻ câu chuyện của mình trong "Mẹ chồng nàng dâu". (Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ về chuyện cưới xin của con, bà Cẩm vui vẻ cho biết mình đã chi gần 500 triệu đồng để đón Mộc Trà về làm dâu và cảm thấy số tiền ấy hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ yêu thương, quan tâm đến con dâu, bà còn khuyến khích Trà học nghề trang điểm và cho cô 70 triệu đồng để theo đuổi công việc này.

Từ ngày Mộc Trà về chung sống, bà Cẩm nhận thấy không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn hẳn. Trong mỗi bữa cơm, các thành viên đều quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Những khoảng cách giữa các thế hệ cũng nhờ đó mà dần được thu hẹp. Đặc biệt, mẹ chồng và nàng dâu còn có chung sở thích ăn mặc, đến mức có thể dùng chung tủ quần áo.

Dẫu vậy, cuộc sống chung không phải lúc nào cũng chỉ có những lời ngọt ngào. Khi nhận thấy điều gì ở con dâu chưa phù hợp, bà Cẩm sẵn sàng góp ý, chia sẻ và hướng dẫn thay vì giữ trong lòng. Đây cũng chính là điều khiến Mộc Trà cảm thấy quý mến mẹ chồng. Tự nhận mình chưa khéo léo như những người phụ nữ khác, Trà luôn biết ơn mỗi khi được mẹ chỉ bảo và cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Cả gia đình xuất hiện trong Mẹ chồng nàng dâu. (Ảnh cắt từ clip)

Với bà Cẩm, niềm vui hôm nay không chỉ nằm ở việc gia đình có thêm một thành viên mà còn ở những tiếng cười, sự sẻ chia và tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Từ những băn khoăn, lo lắng thuở ban đầu đến sự đón nhận trọn vẹn hiện tại, hành trình của gia đình bà cho thấy đôi khi, hạnh phúc đơn giản là khi mỗi người được sống đúng với bản thân và tìm thấy sự yêu thương, đồng hành từ những người thân yêu nhất.

(Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu)