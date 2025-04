Hãy nấu 3 món này ăn thường xuyên để bổ gan, dưỡng tỳ, cơ thể khỏe mạnh vào mùa hè từ nguyên liệu rẻ tiền

Theo Đông y, mùa hè gắn liền với "hỏa - nóng", khi nhiệt độ tăng cao, năng lượng dương trong cơ thể con người dần trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, về chế độ ăn uống, nên bổ sung những thực phẩm có tính ngọt mát, để nuôi dưỡng tỳ vị, bổ sung năng lượng dương. Thức ăn có tính axit dễ gây tổn thương tỳ và dạ dày, trong khi thức ăn ngọt mát có thể tăng cường tỳ, bổ khí, điều hòa âm dương. Với 3 loại nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm mà lại có tác dụng điều hòa chức năng cơ thể và duy trì sức khỏe dưới đây, bạn hãy nấu các món ngon cho gia đình thưởng thức nhé!

1. Canh sườn heo nấu khoai mài và hạt ý dĩ

Trong Đông y, khoai mài (củ mài) thường được sử dụng như một vị thuốc để trị các chứng suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể... Ngoài ra, khoai mài vốn là loại thực phẩm rất giàu chất nhầy cũng như tinh bột, có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tích cực cũng như đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. được dùng như một vị thuốc quý, trị các chứng suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể… Khoai mài rất giàu chất nhầy, tinh bột, có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thu ở đường tiêu hóa. Nó có tác dụng bổ tỳ vị, tốt với người bị khó chịu đường tiêu hóa và tỳ hư. Ngoài ra khoai mài cũng rất giàu các nguyên tố vi lượng và glycoside thực vật. Hầu hết các thành phần này đều có tác dụng bảo vệ gan rất tốt, hỗ trợ làm giảm sự hấp thụ và bài tiết các chất có hại của gan, có lợi cho quá trình giải độc, thanh lọc cơ thể.

Nguyên liệu làm món canh sườn heo nấu khoai mài và hạt ý dĩ

250g sườn non, 50g hạt lúa mạch, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 đoạn củ mài, một ít hành lá, một nhánh gừng nhỏ, lượng gia vị thích hợp, một ít hạt kỷ tử, vài quả đậu tuyết đã tước bỏ xơ.

Cách làm món canh sườn heo nấu khoai mài và hạt ý dĩ

Bước 1: Hạt ý dĩ bạn vo sạch rồi ngâm trong khoảng 1 giờ cho nở mềm. Sườn heo rửa sạch rồi cho vào nồi nước lạnh và chần qua, sau đó vớt ra rồi rửa lại bằng nước ấm để loại bỏ hết cặn bọt. Sau đó cho sườn heo, hạt ý dĩ vào nồi, thêm nước nóng vừa đủ rồi hầm trong khoảng 45 phút.

Bước 2: Trong lúc bạn chờ hầm sườn heo thì hãy gọt bỏ vỏ củ mài, sau đó cắt thành khối vừa ăn. Sau khi đã hầm sườn heo xong thì bạn cho khoai mài vào, đun nhỏ lửa trong khoảng 10-15 phút. Khi các nguyên liệu đã chín mềm, bạn nêm gia vị rồi cho kỷ tử đã rửa sạch vào, thêm vài quả đậu tuyết để trang trí. Tiếp tục đun sôi thêm trong khoảng 5 phút là có thể tắt bếp, lấy canh ra tô, rắc chút hành lá xắt nhỏ lên và thưởng thức.

Thành phẩm món canh sườn heo nấu khoai mài và hạt ý dĩ

Món canh sườn heo nấu khoai mài và hạt ý dĩ hoàn thành với nước dùng đậm đà, khoai mài bùi bở, hạt ý dĩ dẻo thơm, rất lạ miệng. Món canh này rất dễ nấu và vốn tốt cho sức khỏe, dễ ăn thích hợp với mọi đối tượng.

2. Bông cải xanh, tôm và trứng nướng phô mai

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh vốn rất tốt cho gan. Theo một báo cáo được đăng tải trên Tạp chí Gan Mật vào năm 2020, indole - hợp chất được tìm thấy trong hệ lợi khuẩn đường ruột và các loại rau họ cải (trong đó có bông cải xanh) có thể giúp kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Ngoài ra, hàm lượng sulforaphane (chất chống oxy hóa và giảm viêm) trong bông cải xanh rất cao sẽ giúp bảo vệ các tế bào gan khỏi bị tổn thương cũng như hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên. Bên cạnh đó, bông cải xanh cũng rất giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột phát triển. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hoạt động tốt sẽ giúp gan tránh tích tụ mỡ.

Nguyên liệu để làm món bông cải xanh, tôm và trứng nướng phô mai

2 quả trứng gà, 300g tôm, 1/2 cây bông cải xanh, một lượng rau củ hỗn hợp vừa phải, nửa củ hành tây, à một ít phô mai mozzarella bào, một chút gia vị, bột tiêu.

Cách làm món bông cải xanh, tôm và trứng nướng phô mai

Bước 1: Bông cải xanh bạn tách từng nhánh rồi rửa sạch, sau đó cắt thành miếng vừa ăn. Đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi rồi thêm vài giọt dầu ăn vào. Sau đó cho bông cải xanh vào chần trong khoảng 3 phút thì vớt ra, xả nước lạnh rồi để ráo. Các loại rau củ hỗn hợp gồm ngô ngọt, đậu Hà Lan, cà rốt bạn rửa sạch rồi chần qua. Tôm sơ chế sạch, bóc bỏ vỏ, đầu và rút chỉ sống lưng rồi cũng chần qua. Đặt chảo lên bếp, cho hành tây thái hạt lựu vào, xào đến khi đổi màu và dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho bông cải xanh, rau củ hỗn hợp và tôm vào xào đều. Hãy nêm một chút gia vị để nêm nếm.

Bước 2: Đập trứng vào bát, thêm chút gia vị và hạt tiêu đen rồi đánh đều. Sau đó bạn cho phô mai mozzarella bài vào và trộn đều. Chuẩn bị một khay sứ, cho bông cải xanh, tôm và rau củ đã xào vào, dàn đều.

Bước 3: Sau đó đổ hỗn hợp phô mai mozzarella và trứng đều lên các nguyên liệu. Đặt khay sứ vào lò nướng đã được làm nóng trước ở nhiệt độ 200 độ C và nướng trong khoảng 20 phút. Khi bề mặt đông lại và hơi sém thì hoàn thành.

Thành phẩm món bông cải xanh, tôm và trứng nướng phô mai

Món ăn hoàn thành với màu sắc đẹp mắt, hương thơm hấp dẫn từ các nguyên liệu. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị rau bông cải xanh giòn ngon cân bằng với thịt tôm ngọt và vị béo của phô mai. Các loại rau củ khác cùng bổ sung tạo thành đa tầng hương vị cho món ăn.

3. Sữa ngô

Theo Đông y, râu ngô có tên là ngọc mễ tu, vị ngọt, tính bình, tác dụng bình can, lợi đàm, tiêu thũng, lợi niệu. Các thầy thuốc Đông y thường dùng râu ngô để điều trị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm bàng quang, sỏi thận, viêm túi mật, viêm gan… Bên cạnh đó, hạt ngô rất có lợi cho những người bị gan nhiễm mỡ. Lý do là vì nó chứa nhiều acid béo không no, giúp thúc đẩy chuyển hóa chất béo và cholesterol trong cơ thể. Ngô cũng có tác dụng kiện tỳ dưỡng vị.

Nguyên liệu làm sữa ngô

2 bắp ngô, 1000ml sữa, một ít đường phèn (tùy thích).

Cách làm sữa ngô

Bạn mua ngô về, bóc bỏ bớt vỏ bên ngoài rồi rửa sạch. Lưu ý để lại râu ngô. Sau đó bạn cho ngô cùng râu ngô vào nồi, thêm một lượng nước vừa phải rồi luộc chín. Sau khi ngô chín bạn bóc bỏ vỏ, lọc lấy phần nước luộc ngô rồi cho vào máy xay thực phẩm, xay nhuyễn rồi lọc qua rây để lấy phần nước cốt. Tiếp theo bạn cho khoảng 700-1000ml sữa vào rồi đặt lên bếp đun ấm lại. Vừa đun vừa khuấy nhẹ để hỗn hợp hòa quyện và đường phèn (nếu cho vào sẽ tan).

Thành phẩm sữa ngô

Với cách làm sữa ngô này bạn không cần quá nhiều nguyên liệu và sự cầu kỳ. Khi rót ra ly, sữa ngô có màu vàng nhạt, thơm và đậm vị ngô tự nhiên hòa cùng mùi sữa. Với thức uống này bạn có thể dùng khi nóng hoặc lạnh đều rất ngon và bổ dưỡng.