Có những người phụ nữ để lại dấu ấn qua lời nói, qua trang phục, hay qua cách họ bước vào phòng. Nữ hoàng Elizabeth II thì khác, bà để lại dấu ấn qua sự kiềm chế tuyệt đối. Không có tuyên bố, không có thương hiệu được bảo trợ, không một lần Điện Buckingham lên tiếng xác nhận bà dùng nước hoa gì. Nhưng với những ai theo dõi thế giới hương thơm hoàng gia từ nhiều thập kỷ, câu trả lời lại dần hiện ra qua các cuốn tiểu sử, các bài viết sắc đẹp, và những giai thoại được truyền đi bền bỉ trong giới thạo tin.

Floris White Rose - mùi hương gần nhất với chữ ký của bà

Theo chuyên gia nước hoa Amanda Meyer, nếu phải chọn một cái tên duy nhất đại diện cho gu hương của Nữ hoàng Elizabeth II, đó sẽ là Floris White Rose. Đây là mùi hương xuất hiện liên tục trong các cuốn sách viết về cuộc đời bà, trong các bài báo sắc đẹp uy tín, và trong những cuộc trò chuyện kéo dài nhiều năm về thị hiếu hoàng gia đủ để nó trở thành một "tin đồn có căn cứ nhất" trong giới nước hoa.

Meyer mô tả Floris White Rose là một mùi hoa nhẹ nhàng, trong trẻo, với nốt hương phấn mát và một sự thanh lịch thầm lặng rất đặc trưng của người Anh. Caroline Sabas, chuyên gia pha chế nước hoa cấp cao tại Givaudan, nhận xét rằng sự kết hợp giữa hoa hồng, hoa diên vĩ và xạ hương mang lại cảm giác "vượt thời gian và tinh tế" hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một vị nữ hoàng không bao giờ cần phô trương để khẳng định đẳng cấp.

Có một giai thoại được nhắc đến nhiều: Floris White Rose được cho là đã xuất hiện trong đám cưới hoàng gia năm 1947 của bà. Nhưng Meyer thận trọng nhắc nhở rằng đây vẫn là giai thoại, không phải sự thật được xác nhận chính thức. Dù vậy, câu chuyện này cứ bền bỉ tồn tại qua nhiều thế hệ bởi nó cảm giác rất đúng - cổ điển, kín đáo, và thuần Anh đến từng nốt hương.

Guerlain L'Heure Bleue - lựa chọn thứ hai, tinh tế không kém

Theo InStyle, cái tên thứ hai được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện về hương thơm của Nữ hoàng là Guerlain L'Heure Bleue. Meyer mô tả đây là một liên kết có cơ sở, tuy không được nhắc đến nhiều và cụ thể như Floris White Rose. Theo bà, đây là "sự liên tưởng thứ cấp" thường được đề cập bởi những người thực sự am hiểu về nước hoa hoàng gia, nhưng chưa có tài liệu rõ ràng nào gắn trực tiếp mùi hương này với Nữ hoàng Elizabeth II.

Dù vậy, về mặt hương thơm, L'Heure Bleue phù hợp với gu của bà không thua kém gì. Sabas chỉ ra sự ấm áp của hoa nhài, hoa vani tím và vanilla tạo nên một cảm giác "lãng mạn và trầm tĩnh" gợi lên đúng cái mà người ta hay nói về Nữ hoàng: Sự liên tục và duyên dáng không ồn ào. Đây là mùi hương của người phụ nữ biết rõ mình muốn gì, và không cần thế giới biết điều đó.

Điểm chung của cả hai mùi hương này không phải là sự trùng hợp. Nữ hoàng Elizabeth II có tình yêu có thật và được ghi chép rõ ràng với hoa hồng và hoa nhài - hai loài hoa xuất hiện đều đặn trong vườn hoàng gia, trong các dịp nghi lễ, và nay, trong cả những lọ nước hoa được cho là bà từng dùng. Bất kỳ ai muốn gợi lên tinh thần của bà qua hương thơm đều có thể bắt đầu từ hai họ hương này - nhẹ nhàng, phấn, floral, không cố gắng, và hoàn hảo cho mùa xuân