Chúng ta đã bước qua được một phần tư quãng đường của năm con Ngựa lửa rực rỡ. Trong dân gian vẫn truyền tai nhau rằng Bính Ngọ mang nhịp độ hối hả, năng lượng Hỏa cực vượng khiến cả vũ trụ như đang thúc giục mọi người phải "chuyển động" không ngừng nghỉ. Giữa guồng quay mãnh liệt ấy, bạn có biết một lọ nước hoa hợp mệnh giống như một lớp màng lọc phong thủy tàng hình không?

Không phải mê tín đâu, khoa học cũng đã chứng minh mùi hương tác động trực tiếp đến tâm trạng. Chọn đúng hương thơm sẽ giúp bạn cân bằng cảm xúc, làm dịu đi những chênh vênh, từ đó tạo ra khí chất tự tin để thu hút vận may và quý nhân. Cùng khám phá xem với năng lượng của năm nay, các nhóm cung hoàng đạo Lửa, Đất, Gió và Nước nên chọn mùi hương nào để vừa thơm tho mộc mạc, vừa rước hên vào người nhé.

Nhóm cung Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã): Điềm tĩnh với nốt hương gỗ trầm ấm

Năm 2026 mang mệnh Hỏa cực vượng, mà bản thân các bạn cung Lửa vốn dĩ đã nhiệt huyết ngút ngàn, nên rất dễ rơi vào tình trạng "bốc hỏa", nóng vội hay tỏa năng lượng ra ngoài quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi.

Về mặt phong thủy, lúc này các bạn cần một mùi hương mang tính "Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ" dùng sự tĩnh tại của gỗ để xoa dịu đi cái gắt gỏng của ngọn lửa, biến sức nóng thành sự ấm áp, vững chãi. Thay vì những chai nước hoa quá ngọt hay cay nồng phô trương, bạn hãy tìm về với nhóm hương gỗ trầm ấm như đàn hương, tuyết tùng, hoắc hương hay hổ phách.

Điển hình như chai Le Labo Santal 33 với mùi gỗ đàn hương sắc sảo sẽ giúp bạn thu liễm lại sự gai góc, biến năng lượng thành quyền uy đáng tin cậy trong công việc; hay như Maison Margiela By the Fireplace với mùi gỗ cháy đượm vị caramel ấm áp sẽ vỗ về tâm trí, cho bạn cảm giác an toàn, được chở che giữa những lúc áp lực bủa vây.

Nếu thích cảm giác sạch sẽ thiền định, Diptyque Tam Dao hay lớp bọt sữa tắm mềm mịn từ Dior Silver Wood sẽ là liệu pháp gột rửa muộn phiền, giúp tâm trí Lửa lắng lại, từ đó rước thêm nhiều tài lộc và sự hanh thông trong mọi quyết định.

Sản phẩm gợi ý cho hệ Lửa Dung tích Mức giá tham khảo Le Labo Santal 33 15ml/50ml/100ml ~2.720.000/6.230.000/8.930.000 VNĐ Maison Margiela By the Fireplace 30ml/100ml ~2.290.000/4.590.000 VNĐ Diptyque Tam Dao EDP 75ml ~5.330.000 VNĐ Sữa tắm Dior Silver Wood Tiêu chuẩn ~2.000.000 VNĐ

Nhóm cung Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết): Thăng hoa nhân duyên cùng hương hoa cỏ thanh thanh

Năm Hỏa sinh Thổ chính là thời kỳ vàng son để năng lượng của nhóm Đất được dung dưỡng và thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Để hứng trọn được sinh khí tươi vui này, các bạn hệ Đất hãy mạnh dạn rũ bỏ những mùi hương quá an toàn thường ngày, khoác lên mình lớp hương hoa cỏ mang chút ngọt ngào êm ái như nhài, hồng, hoa cam hay mật ong.

Chính sự mềm mại này sẽ cân bằng lại tính cách có phần cứng nhắc của bạn, đẩy mạnh lực hấp dẫn, giúp bạn đi đến đâu cũng được người thương kẻ mến. Dầu tắm SABON hương hoa nhài tinh khiết sẽ đánh thức sự quyến rũ ngay từ phòng tắm, trong khi đó, Chanel Coco Mademoiselle với tổ hợp cam quýt, nhài hồng trên nền hoắc hương sẽ là "vũ khí" bùng nổ hành động, tăng cường quyền lực và tài vận chốn công sở.

Nếu bạn đang tìm kiếm thiện cảm trong những mối quan hệ mới, chút e ấp dịu dàng của Miss Dior Blooming Bouquet hay lớp sương thơm mùi xạ hương trong vắt của Byredo Blanche sẽ tạo ấn tượng về một người đáng tin cậy, thấu hiểu. Đặc biệt, nếu muốn một bước đột phá trong năm nay, Byredo Gypsy Water với sự pha trộn giữa chanh, hương trầm và kim thông sẽ tiếp thêm dũng khí để bạn bước ra khỏi vùng an toàn, vững chãi kiến tạo những thành tựu mới mẻ.

Sản phẩm gợi ý cho hệ Đất Dung tích Mức giá tham khảo Dầu tắm SABON Jasmine 500ml ~1.050.000 VNĐ Chanel Coco Mademoiselle EDP 50ml/100ml ~4.050.000/5.650.000 VNĐ Miss Dior Blooming Bouquet 30/50/100/150ml ~2.170.000 đến 5.740.000 VNĐ Xịt cơ thể Byredo Blanche 100ml ~1.690.000 VNĐ Byredo Gypsy Water EDP 50ml/100ml ~5.150.000/7.510.000 VNĐ

Nhóm cung Gió (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình): Giải nhiệt tư duy với trà xanh và cam chanh thanh mát

Trong ngũ hành, nhóm Gió mang năng lượng thiên về Kim, mà Hỏa lại khắc Kim, thế nên năm 2026 này các bạn Gió rất dễ bị căng thẳng, quay cuồng trong những luồng suy nghĩ hỗn độn và dễ mất đi sự sắc bén vốn có. Để "hạ hỏa bảo vệ Kim", bí quyết tối thượng của bạn là nhờ cậy đến những mùi hương mọng nước, mang đặc tính thủy dồi dào để dập tắt đi sự bồn chồn. Những nốt hương trong trẻo như cam bergamot, trà xanh, hoa trắng hay muối biển sẽ là cứu tinh hoàn hảo giúp bạn thanh lọc tâm trí.

Một làn hương Elizabeth Arden Green Tea huyền thoại mộc mạc như cơn gió mai sẽ xua tan tức thì những bức bối trong lòng, hay chút lãng đãng của Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt với hơi thở của khoáng chất biển khơi sẽ làm dịu đi những muộn phiền nội tâm.

Nếu chuộng sự thanh tao, sạch sẽ như nếp áo sơ mi trắng vừa ủi, MFK Aqua Universalis hay sữa dưỡng thể Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert sẽ ôm ấp làn da, giữ cho bạn một cái đầu lạnh, một thần thái tao nhã và một trái tim bình yên để vượt qua mọi áp lực công việc trong năm nay.

Sản phẩm gợi ý cho hệ Gió Dung tích Mức giá tham khảo Elizabeth Arden Green Tea 50ml/100ml ~940.000/1.470.000 VNĐ Jo Malone Wood Sage & Sea Salt 9/30/50/100ml ~780.000 đến 4.790.000 VNĐ MFK Aqua Universalis Forte 70ml ~3.500.000 VNĐ Sữa dưỡng thể Bvlgari Thé Vert 300ml ~2.430.000 VNĐ

Nhóm cung Nước (Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư): Cân bằng cảm xúc nhờ sắc xanh thảo mộc mướt mắt

Bính Ngọ là một năm thử thách với các bạn hệ Nước bởi thế trận Thủy Hỏa tương xung, khiến trực giác vốn đã nhạy bén nay lại càng mẫn cảm, dễ bị ngoại cảnh làm cho xao động và tủi thân. Để đứng vững giữa hai thái cực nước và lửa, bạn cần một mỏ neo vững chắc làm vùng đệm, và không gì tuyệt vời hơn năng lượng của Mộc thể hiện qua những hương thơm nhuốm màu xanh ngắt của lá cây, trà, tre nứa hay trái sung non.

Mùi hương ngái xanh đầy tự nhiên này sẽ trở thành liều thuốc tinh thần, mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Thử tưởng tượng bạn đang dạo bước ven bờ sông tĩnh lặng với Hermès Un Jardin Sur Le Nil, hít hà mùi xoài xanh hòa quyện cùng cỏ nệm êm ái, mọi muộn phiền sẽ tan biến.

Hay như Diptyque Philosykos, mùi hương tái hiện trọn vẹn cả cành, lá và quả sung non vừa chát nhẹ vừa béo ngậy sữa, đủ sức níu kéo một tâm hồn đang treo ngược cành cây về lại với mặt đất bình yên. Nếu bạn trót yêu biển cả, Maison Margiela Sailing Day sẽ là làn gió đại dương trong trẻo vỗ về trái tim nhiều trắc ẩn, hoặc một chút dầu dưỡng thể Chanel Chance Eau Fraîche hương cam chanh pha gỗ tếch sẽ phủ lên da lớp hào quang lấp lánh, nhẹ nhàng bảo vệ bạn khỏi những năng lượng tiêu cực xung quanh.