Trong sự kiện kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của cố Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra tại Điện Buckingham mới đây, một quy tắc trang phục ngầm dường như đã được thiết lập giữa các thành viên nữ của Vương thất Anh. Ngoại trừ Sophie, Nữ công tước xứ Edinburgh, tất cả đều chọn ngọc trai làm món trang sức điểm xuyết, tạo nên một lời tri ân không lời nhưng vô cùng sâu sắc gửi đến vị quân chủ quá cố.

Vua Charles và Vương hậu Camilla trong buổi tiếp đón.

Sự đồng điệu mang tính biểu tượng

Theo thông tin từ tạp chí Town & Country, trong ngày các thành viên Vương thất tề tựu để kỷ niệm ngày sinh của cố Nữ hoàng , một món trang sức thanh lịch đã trở thành tâm điểm của sự chú ý: Dây chuyền ngọc trai. Vương nữ Anne, Vương phi Kate Middleton và Vương hậu Camilla đều lựa chọn món phụ kiện mang tính biểu tượng này.

Vương nữ Anne trong chiếc váy đỏ có họa tiết và trang sức ngọc trai.

Cụ thể, Vương nữ Anne và Vương phi xứ Wales cùng đeo chuỗi ngọc trai ba vòng sang trọng mang đậm nét cổ điển. Trong khi đó, Vương hậu Camilla chọn cho mình chiếc vòng cổ choker ngọc trai bốn vòng đắt giá, nhiều khả năng là một món đồ quý giá được lấy từ bộ sưu tập trang sức cá nhân của bà.

Đi sâu vào chi tiết trang phục của Vương phi Kate, cô còn khéo léo kết hợp cùng đôi khuyên tai ngọc trai Bahrain từng thuộc sở hữu của cố Nữ hoàng Elizabeth II, một món trang sức mà Kate thường xuyên ưu ái sử dụng trong các dịp trọng đại. Giới chuyên môn nhận định chiếc vòng cổ cô diện lần này dường như chính là thiết kế cô từng đeo tại buổi tiệc chiêu đãi ngay sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời, món đồ mà Điện Buckingham khi đó xác nhận là di sản của vị cố quân chủ. Vương phi Kate cũng từng diện chiếc vòng này trong chuyến thăm cấp nhà nước của Pháp vào tháng 7 năm ngoái.

Kate diện chiếc váy màu tím nhạt của Emilia Wickstead và trang sức ngọc trai.

Những chi tiết tinh tế và ngoại lệ duy nhất

Không dừng lại ở những nhân vật trung tâm, các thành viên khác như Vương nữ Alexandra cũng xuất hiện với khuyên tai ngọc trai, dù chiếc vòng cổ của bà phần lớn bị che khuất bởi chiếc khăn quàng cổ trong các bức ảnh chụp tại buổi chiêu đãi.

Tương tự, Birgitte, Nữ công tước xứ Gloucester, dù đeo khuyên tai kim cương và ruby, nhưng phần vòng cổ lấp ló dưới lớp cổ áo cũng được cho là một chuỗi ngọc trai thanh lịch. Giữa "rừng" ngọc trai ấy, thành viên nữ cấp cao duy nhất "lạc điệu" là Sophie, Nữ công tước xứ Edinburgh.

Vương nữ Alexandra trong một lần xuất hiện hiếm hoi.

Cô đã quyết định bỏ qua loại đá quý truyền thống này để chọn những món trang sức bằng vàng tinh xảo, bao gồm một chiếc vòng cổ hình tròn thanh mảnh và đôi khuyên tai dáng dài của thương hiệu Giulia Barela. Việc Vương thất Anh lựa chọn ngọc trai không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Nữ Công tước xứ Gloucester phát biểu trước các khách mời tại buổi tiếp đón ở Cung điện.

Trong suốt triều đại của Nữ hoàng Victoria, trang sức ngọc trai đã bắt đầu gắn liền với nghi thức tang lễ và sự tưởng nhớ. Sau khi Vương tế Albert qua đời vào năm 1861, Nữ hoàng Victoria nổi tiếng với việc chỉ mặc đồ đen và đeo các loại trang sức không màu, đặc biệt là ngọc trai. Kế thừa truyền thống đó nhưng ở một góc độ thường nhật hơn, cố Nữ hoàng Elizabeth II đã biến ngọc trai thành một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ vương thất của mình, tới mức bà gần như đeo vòng cổ ngọc trai mỗi ngày.

Nữ Công tước xứ Edinburgh trong buổi tiếp đón.

Việc các nữ thành viên đồng loạt diện ngọc trai hôm nay chính là cách họ lưu giữ hình ảnh quen thuộc và tôn vinh di sản phong cách vĩnh cửu của Nữ hoàng quá cố.