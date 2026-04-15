Đối với giới sưu tầm và những người đam mê bề dày văn hóa, một lọ nước hoa không đơn thuần để tạo mùi thơm mà còn là di sản nghệ thuật. Cuộc đấu giá trực tuyến sắp tới, dưới sự dẫn dắt của nhà sưu tầm gạo cội Ken Leach, sẽ mang đến những thiết kế độc bản từ nhiều thế kỷ và quốc gia khác nhau.

Mỗi hiện vật lên sàn đều đạt tiêu chuẩn trưng bày trong bảo tàng, kể lại những câu chuyện chân thực về thời đại mà chúng được sinh ra, đồng thời minh chứng cho sức sáng tạo vô hạn của con người.

Sức hút từ những di sản nhuốm màu thời gian

Sự kiện đấu giá năm 2026 được dự đoán sẽ là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất với gần 170 lọ nước hoa tuyệt mỹ. Theo Town&Country chia sẻ, chuyên gia Ken Leach nhận định rằng nhu cầu sưu tầm đang tăng mạnh, đặc biệt là với những thiết kế còn giữ nguyên bao bì nguyên bản tại điểm bán hoặc những lọ nước hoa vẫn đóng kín niêm phong, giữ trọn vẹn mùi hương sơ khai từ đầu thế kỷ 20 kéo dài đến tận thập niên 70 hay 90.

Các dòng nước hoa của Guerlain qua mọi thập kỷ cũng đang trải qua giai đoạn hoàng kim, thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, việc dự đoán món đồ nào sẽ tạo nên cơn sốt giá luôn là một ẩn số. Thực tế từng chứng kiến những sự việc bất ngờ, chẳng hạn như hai lọ nước hoa Tiệp Khắc được chốt với giá hơn 1 tỷ đồng mỗi lọ trong thời kỳ đại dịch, hay bộ ba hũ sáp bôi tóc Josephine Baker vốn chỉ được ước tính khoảng gần 16 triệu đồng nhưng cuối cùng lại được mua với mức giá khổng lồ hơn 740 triệu đồng. Bản thân Leach cũng từng ngỡ ngàng khi bán thành công một lọ nước hoa hình trái cây đánh lừa thị giác của Parfums de Marcy ra đời từ những năm 1920 với mức giá lên tới gần 1,2 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá càng trở nên khó đoán hơn khi các triển lãm thời trang lớn, tiêu biểu như triển lãm Schiaparelli tại bảo tàng V&A ở London, đang khơi dậy niềm đam mê mãnh liệt của công chúng đối với nhà thiết kế theo trường phái siêu thực này. Trên sàn đấu giá sắp tới không chỉ xuất hiện lọ Le Roy Soleil do chính tay Salvador Dali thiết kế mà còn có trọn bộ sưu tập Schiaparelli Shocking vô cùng hiếm gặp, bao gồm lọ nước hoa mang tính biểu tượng do Leonor Fini sáng tạo, một bộ xà phòng và những chiếc túi đựng đồ lót màu hồng mô phỏng y phục nữ giới.

Những vật phẩm tinh xảo được chế tác bởi các nhà mốt lớn hay các xưởng thủ công nhỏ lẻ luôn mang trong mình sự sáng tạo vượt bậc và quyến rũ nhất đối với những người sưu tầm lâu năm. Rất nhiều triển lãm toàn cầu đã giúp thế hệ trẻ khám phá ra tính nghệ thuật sâu sắc mà các nhà thiết kế thời trang gửi gắm vào từng đường nét của vỏ chai và bao bì, tạo nên một cơn khát thực sự đối với những thiết kế táo bạo, độc bản và hoàn toàn nói không với sản xuất đại trà.

Chiêm ngưỡng 10 kiệt tác đắt giá nhất chuẩn bị lên sàn

Danh sách những tạo tác được khao khát nhất tại sự kiện lần này quy tụ mười bảo vật hiếm có khó tìm, bắt đầu với lọ Hycsos của Ramses ra đời năm 1923. Đây là một thiết kế cực hiếm từ xưởng thủy tinh Linnerie do Julien Viard sáng tạo, lấy cảm hứng từ chiếc khiên bảo vệ của nữ thần Isis thời Hậu kỳ Ai Cập, sở hữu mức giá khởi điểm lên tới hơn 395 triệu đồng (tương đương 15.000 USD).

Cùng thời kỳ đó, thiết kế Le Perle Noire (Ngọc trai đen) ra đời năm 1924 của Rene Lalique làm riêng cho Forvil cũng gây chú ý khi còn nguyên hộp và đầy ắp hương thơm nguyên bản, được ước tính trị giá từ 526,8 đến 790,2 triệu đồng.

Bước sang thập niên 1930, nhà mốt Martial et Armand mang đến kiệt tác Présence mang đậm tinh thần của Thời đại Máy móc, với lọ thủy tinh hình học đặt gọn trong vỏ nhôm điểm xuyết núm bakelite đỏ, có giá dự kiến từ 526,8 đến 658,5 triệu đồng.

Sang đến năm 1945, lọ nước hoa Legrain Chantage bằng thủy tinh trong suốt mang theo một bức thư tình tráng men trắng kể câu chuyện lãng mạn về nỗi nhớ nhung mùi hương say đắm của người yêu len lỏi trong từng ngóc ngách căn phòng, được định giá khoảng 131,7 đến 158 triệu đồng.

Lội ngược dòng về năm 1884, thiết kế hình con rắn bằng thủy tinh cắt vát tinh xảo của Sampson & Mordan đi kèm hộp da nguyên bản được đánh giá là xứng đáng trưng bày ở những bảo tàng hàng đầu thế giới, sở hữu mức giá ước tính từ 263,4 đến 526,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, giới sưu tầm cũng đang đổ dồn sự chú ý vào một lọ Guerlain độc bản vô cùng chi tiết từ những năm 1930. Được sản xuất bởi Pochet & du Courval và chứa tinh chất nhài nguyên bản từ vùng Grasse, đây là món quà gia tộc Guerlain từng trao tặng cho giám đốc điều hành Robertet Fragrances, hiện được định giá từ 210,7 đến 263,4 triệu đồng.

Sự sáng tạo không giới hạn còn thể hiện qua chiếc hộp đựng nước hoa hình cá nhồng từ khoảng năm 1900, chế tác từ bạc nguyên khối và da cá mập, với phần miệng mở ra một lọ thủy tinh dài có nắp chạm khắc hoa cúc, mức giá dự kiến từ 263,4 đến 526,8 triệu đồng.

Tinh thần phiêu lưu tiếp tục lan tỏa qua thiết kế Mury Cap a la Vie năm 1940 của Georges Schwander, mô phỏng mũi tàu rẽ sóng với nắp đậy hình la bàn, lồng trong chiếc hộp in họa tiết các bức bích họa trên những con tàu du lịch xa hoa, sở hữu giá trị từ 105,3 đến 131,7 triệu đồng.

Ngược về năm 1922, sự kết hợp giữa Paul Poiret và Julien Viard đã tạo nên lọ Les Parfums de Rosine Connais tu le Pays nổi bật với khuôn mặt thần Mặt trời Apollo đúc nổi bằng vàng trên mặt trước, được ước tính từ 184,3 đến 237 triệu đồng.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến thiết kế Le Roy Soleil của Salvador Dali làm riêng cho Elsa Schiaparelli vào năm 1946. Nằm trong vỏ chai pha lê Baccarat trong suốt khắc họa vùng biển tĩnh lặng cùng nắp đậy hình mặt trời tỏa sáng kết từ những con én đen, kiệt tác này đi kèm hộp gỗ mạ vàng hình vỏ sò, khép lại danh sách với mức giá ước tính từ 263,4 đến 316,1 triệu đồng.

r