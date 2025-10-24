Giữa lúc Hoàng gia Anh đang cố gắng khôi phục hình ảnh sau nhiều sóng gió, gia đình xứ York lại tiếp tục trở thành tâm điểm của bão truyền thông. Theo bình luận của chuyên gia Hoàng gia Richard Fitzwilliams, "Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie đang bước vào giai đoạn vô cùng đau đớn, khi cả Vương tử Andrew và Sarah Ferguson nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải chịu cảnh tủi nhục trước công chúng trong thời gian dài".

Trong những tuần gần đây, liên tiếp những tiết lộ mới về mối liên hệ giữa Vương tử Andrew và tội phạm ấu dâm khét tiếng Jeffrey Epstein khiến hình ảnh của ông một lần nữa bị nhấn chìm. Cao điểm là vào thứ Sáu tuần trước, Vương tử Andrew đã tuyên bố tự nguyện từ bỏ tước vị Công tước và toàn bộ danh hiệu danh dự, với lý do muốn "không để đời tư làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà vua và Hoàng gia".

Dù vậy, hai con gái của ông – Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie vẫn giữ nguyên địa vị công chúa theo tước vị được ban từ khi sinh ra. Tuy nhiên, sự gần gũi của họ với cha mẹ lại khiến tình hình trở nên khó xử. Fitzwilliams cho rằng hai công chúa "có thể sẽ tạm thời rút khỏi các hoạt động từ thiện hoặc dự án xã hội mới, ít nhất trong một khoảng thời gian dài, để tránh sóng dư luận".

Thêm dầu vào lửa, một email được cho là của Sarah Ferguson gửi đến Epstein, trong đó bà "xin lỗi vì từng công khai cắt đứt quan hệ" và gọi ông là "người bạn tối thượng", đã gây phẫn nộ. Royal author Katie Nicholl chia sẻ với BBC: "Hai cô con gái của họ thật sự đáng thương. Họ đã chọn im lặng, giữ phẩm giá trong im lặng, dù đang phải chứng kiến cha mẹ bị kéo xuống vực thẳm tai tiếng".

Giữa bối cảnh ấy, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie vẫn được xem là "hai người cháu được yêu quý của Nhà vua". Dù không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động Hoàng gia, nhiều nguồn tin tin rằng họ vẫn sẽ góp mặt trong các dịp gia đình, đặc biệt là lễ Giáng sinh năm nay như một cách thể hiện sự gắn bó của Hoàng gia giữa giông bão.

Bằng tuyên bố mới nhất, Vương tử Andrew khẳng định: "Với sự đồng thuận của Nhà vua, tôi cảm thấy cần phải đi xa hơn nữa. Tôi sẽ không còn sử dụng tước vị và những danh hiệu được phong. Tôi một lần nữa khẳng định mình vô tội và phủ nhận mọi cáo buộc".

Nhưng dù ông có khẳng định bao nhiêu lần, thì sự tổn thương của hai người con gái vẫn hiện hữu rõ ràng. Và có lẽ, không có nỗi đau nào sâu hơn việc phải nhìn cha mẹ mình dần đánh mất tất cả ngay trên sân khấu công luận.

