Meghan Markle vừa khiến dân mạng dậy sóng khi chia sẻ công thức nấu ăn mới trên tài khoản Instagram thương hiệu As Ever của mình. Món ăn được giới thiệu là một "phiên bản nâng tầm" của bữa sáng truyền thống, nhưng thực tế chỉ là… trứng ốp la kẹp bánh crepe.

Trong video được đăng tải, Meghan tỉ mỉ rắc phô mai bào, thêm rau chân vịt luộc, đặt trứng lên giữa rồi gập lớp bánh crepe lại, rắc thêm vài lát cà chua bi và lá húng quế để "hoàn thiện phần trình bày". Cạnh đó là một ly cocktail màu nhạt được cho là rượu vang trắng hoặc margarita khiến nhiều người càng thêm thắc mắc: "Bữa sáng mà uống rượu à?".

Thương hiệu As Ever mô tả hỗn hợp bột crepe giá 11 bảng Anh (khoảng 14 USD) này là "đem lại nét thanh lịch Paris cho mỗi ngôi nhà". Tuy nhiên, cư dân mạng lại chẳng mặn mà. Một người bình luận thẳng trên X: "Đúng là một mớ crepe (ý chơi chữ 'crap')!".

Một người khác mỉa mai: "Đây không chỉ là món ăn, đây là tuyên ngôn cách mạng chống lại sự nhàm chán của bữa sáng thường ngày!".

Có người lại thẳng thừng: "Cái duy nhất Meghan đang 'nâng tầm' chính là bản thân cô ấy thôi, chứ món ăn thì chẳng có gì đặc biệt'.

Ngay cả độc giả của Express UK cũng không giấu nổi sự châm chọc. Một bình luận gây bão viết: "Bột crepe 11 bảng, mà Meghan bảo 'thứ chúng ta luôn muốn dùng lại vì biến buổi sáng thành điều đặc biệt'. Thật buồn cười! Với những bà mẹ bình thường, buổi sáng là cuộc chiến để nhét được bữa sáng vào tay lũ trẻ và đuổi chúng ra khỏi nhà cho kịp giờ học".

Một người khác bổ sung: "'Elevated' à? Thật ra là tự nâng mình lên thôi!".

Giữa thời điểm thương hiệu As Ever đang cố khẳng định phong cách "thanh lịch kiểu Paris" của Meghan, phản ứng trái chiều này lại khiến cô trở thành chủ đề đùa cợt. Cư dân mạng cho rằng nữ Công tước "đang cố tỏ ra bình dân trong khi vẫn bán món ăn giá cao ngất".

Dù vậy, clip của Meghan vẫn thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ chứng minh một điều: Dù có bị châm chọc, mọi thứ cô làm vẫn khiến công chúng không thể rời mắt .