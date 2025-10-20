Ngày 18/10, Vương tử Harry và Meghan Markle cùng xuất hiện tại George Zajfen Tennis Tournament – giải quần vợt từ thiện được tổ chức hằng năm ở Los Angeles. Trong khi Harry giữ phong cách giản dị quen thuộc, Meghan tiếp tục chứng minh đẳng cấp thời trang “hoàng gia hậu cung điện” của mình với chiếc đầm sơ mi trắng Carolina Herrera, kết hợp túi xách xa xỉ Loro Piana trị giá 4.325 USD và đôi sandal Jimmy Choo tinh tế. Cặp đôi một lần nữa gây chú ý khi cùng tham dự sự kiện nhằm tưởng nhớ con trai quá cố của người bạn thân Kelly McKee Zajfen – minh chứng cho mối quan hệ bền chặt và hình ảnh đẹp của họ sau khi rời Hoàng gia Anh.

Tại sự kiện từ thiện ở Los Angeles, Meghan Markle chọn phong cách tối giản mà vẫn sang trọng tuyệt đối. Cô diện mẫu Carolina Herrera Belted Halter Midi Shirt Dress, thiết kế dáng sơ mi cổ yếm, nhấn bằng hàng khuy đen nổi bật. Đầm trắng tinh khôi giúp Meghan vừa toát lên vẻ thanh lịch, vừa thể hiện tinh thần của một buổi gây quỹ đầy ý nghĩa.

Hoàn thiện outfit là túi Loro Piana Loom Bag làm từ cotton và da bê – món phụ kiện có giá gần 4.325 USD (hơn 100 triệu đồng) cùng đôi Jimmy Choo Etana Brown Leather Mules, tạo nên tổng thể vừa tinh tế vừa xa hoa.

Nhiều người nhận xét phong cách này cho thấy Meghan ngày càng “cao tay” trong việc cân bằng giữa thời trang và thông điệp vẫn là quý cô sang trọng, nhưng không còn quá phô trương quyền lực.

Giải quần vợt George Zajfen được tổ chức nhằm tưởng nhớ George Zajfen, con trai 9 tuổi của Kelly McKee Zajfen – người bạn thân thiết của Meghan qua đời đột ngột năm 2022. Từ đó đến nay, sự kiện này trở thành nơi quyên góp gây quỹ cho tổ chức Alliance for Children’s Rights, hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn.

Theo thông cáo từ Quỹ Archewell do cặp đôi sáng lập: “Năm thứ hai liên tiếp, Quỹ Archewell tự hào đồng hành cùng George Zajfen Tennis Tournament – sự kiện đầy cảm động, gắn kết cộng đồng và tôn vinh những nỗ lực của Alliance for Children’s Rights. Vương tử Harry và Meghan đã tham dự giải đấu, cùng kỷ niệm tác động to lớn của tổ chức này trong việc giúp các gia đình tại Los Angeles trở nên bền vững và hạnh phúc hơn”.

Thông cáo cũng nhấn mạnh: “Giải đấu thường niên này gây quỹ để hỗ trợ trẻ em và gia đình cần giúp đỡ, đảm bảo các em có ngôi nhà an toàn, được học tập và chăm sóc đầy đủ. Quỹ Archewell sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa sự yêu thương và nâng đỡ cộng đồng”.

Sự xuất hiện của cặp đôi tại sự kiện đã nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, bởi Meghan không chỉ thu hút với phong cách thời trang tinh tế, mà còn bởi hình ảnh người phụ nữ kiên định, vẫn âm thầm thực hiện những việc ý nghĩa dù đã rời xa ánh hào quang Hoàng gia.

Theo marieclaire