Vua Charles – người từng gắn bó sâu sắc với các dự án về môi trường lại một lần nữa khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi bất ngờ xuất hiện trong một tập podcast cùng minh tinh từng đoạt Oscar Cate Blanchett. Chủ đề họ bàn luận không phải phim ảnh, mà là tương lai của hành tinh.

Tập podcast thuộc series Unearthed của Royal Botanic Gardens, Kew, được ghi âm trong khuôn viên Lâu đài Windsor vào tháng 7 vừa qua. Trong đó, Nhà vua cùng Cate Blanchett và Tiến sĩ Elinor Breman – chuyên gia hàng đầu về bảo tồn hạt giống cùng nói về dự án Millennium Seed Bank , nơi lưu giữ hơn 2,5 tỷ hạt giống từ khắp thế giới, được bảo quản ở nhiệt độ -20°C để ngăn tuyệt chủng do biến đổi khí hậu.

Đây không phải dự án mới với Vua Charles. Ông chính là người khai trương Millennium Seed Bank khi còn là Thân vương xứ Wales , và suốt hơn hai thập kỷ qua vẫn gắn bó sâu sắc với nó. Trong podcast, Nhà vua chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là lý do chính đáng để hành động, bởi từ sau chiến tranh, chúng ta đã chứng kiến những thiệt hại khủng khiếp đối với các đồng cỏ đầy hoa dại. Tôi thực sự khâm phục công việc của ngân hàng hạt giống, nhưng chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa".

Đây là lần thứ hai Vua Charles xuất hiện trong một podcast , sau lần ông chia sẻ danh sách những ca khúc yêu thích trên Apple Music hồi tháng 3. Dù chủ đề mang tính học thuật, podcast lần này vẫn thu hút hàng nghìn lượt nghe và vô số bình luận tích cực trên mạng xã hội. Một người hâm mộ bình luận: "Quá tuyệt vời! Thật đáng ngưỡng mộ khi một vị vua nói về môi trường với niềm đam mê chân thành đến thế".

Điều khiến truyền thông đặc biệt chú ý là việc Nhà vua dường như "đi theo con đường của Meghan Markle" – người từng được xem là "nữ hoàng podcast" sau khi rời Hoàng gia vào năm 2020. Meghan từng sở hữu loạt podcast đình đám trên Spotify, thậm chí xuất hiện trên nhiều chương trình nói chuyện nổi tiếng tại Mỹ trong năm nay.

Công chúng đang đùa vui rằng: "Có lẽ Vua Charles đang học theo con dâu Meghan trong việc tiếp cận công chúng hiện đại". Dù là trùng hợp hay chủ ý, động thái này cho thấy Hoàng gia Anh đang ngày càng linh hoạt hơn trong việc kết nối với thế giới thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Và rõ ràng, dù khác thế hệ, Meghan Markle và Vua Charles lại đang cùng chia sẻ một điểm chung, đó là sử dụng tiếng nói của mình để lan tỏa những thông điệp có ý nghĩa.

Theo Express