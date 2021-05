Hà Nội: Mua chung cư hơn 7 năm vẫn chưa được cấp sổ, người dân kêu cứu vì có nhà như không, cha mẹ chết không kịp thừa kế cho con

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hoà Bình ra đời từ rất sớm vào năm 1993 với số vốn góp chủ sở hữu lên đến 415 tỉ đồng. Tại thời điểm 31/12/2019, vốn chủ sở hữu được nâng lên mức 953 tỉ đồng. Công ty do ông Nguyễn Hữu Đường (hay còn gọi là Đường bia) nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc và chiếm giữ tới 84,5% vốn.

Ông Đường một trong những đại gia nổi tiếng nhất Việt Nam với nhiều dự án dát vàng. Hiện nay, ngoài dự án chung cư dát vàng Hòa Bình Green City, ông Đường bia còn là chủ của khách sạn dát vàng Hà Nội Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội), hay Hội An Golden Sea (bãi biển An Bàng, Hội An, Quảng Nam).