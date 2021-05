Bi hài chủ đầu tư chung cư cao cấp dùng chiêu điệu-hổ-ly-sơn "dụ" cư dân ra khỏi nhà rồi tung "người nhện" gỡ băng rôn phản đối

Phản ánh với chúng tôi, nhiều cư dân tại chung cư Iris Garden, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, mới đây họ đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo chủ đầu tư về hàng loạt những hành động lừa dối khách hàng, người mua nhà.



Theo nhiều hộ dân, dù đã rất nhiều đơn thư được gửi đi để yêu cầu đối thoại nhưng cho đến nay, chủ đầu tư vẫn phớt lờ. Bức xúc, họ đã phải tập trung căng băng rôn lên trước ban công các căn hộ để phản đối. Điều đáng nói là ngay sau đó dù không xuất hiện, chủ đầu tư lại cho đội ngũ nhân viên "người nhện" đu dây từ trên cao đến từng ban công để gỡ băng rôn.

Chủ đầu tư "điệu hổ ly sơn" cho người dân ra khỏi nhà rồi tung "người nhện" gỡ băng rôn phản đối

Cư dân treo băng rôn phản đối chủ đầu tư lừa dối khách hàng

"Họ lấy một lý do để chúng tôi xuống dưới nhà sinh hoạt cộng đồng, lợi dụng lúc này cho "người nhện" đi tháo băng rôn. Bức xúc nên chúng tôi đã gọi công an đến can thiệp, đây là hành vi coi thường khách hàng", một đại diện cho các cư dân chia sẻ.

Các cư dân ở dự án Iris Garden, cho biết, với cách hành xử của chủ đầu tư, tới đây họ vẫn sẽ tiếp tục căng băng rôn phản đối cho đến khi nào hai bên đối thoại và tìm được tiếng nói chung.

Mất ngủ cả đêm vì thang máy áp phòng ngủ

Theo phản ánh, từ tháng 6/2020, nhiều cư dân nhận được thông báo nhận nhà và kèm theo thông báo phải đóng thêm tiền cho phần diện tích chênh lệch.

Cư dân Iris Garden treo băng rôn phản đối chủ đầu tư

Đối chiếu với hợp đồng, bản vẽ hoàn công, các cư dân nhận thấy chủ đầu tư đã không tuân thủ bản vẽ thiết kế (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

"Chủ đầu tư tự ý cắt bỏ hệ thống phần tường cách âm của mỗi căn hộ, khiến diện tích căn hộ tăng thêm khoảng 2%. Với sự chênh lệch này, hàng trăm hộ dân phải đóng thêm tiền với mức đóng dao động 70 – 100 triệu đồng/căn hộ.

Quan trọng nhất là họ bỏ bức tường cách âm, khiến cho hàng loạt căn hộ ở trục 8 và 9 nằm cạnh thang máy số 13,14,15 và 16 và những căn hộ ở trục 7 và 10 (toà CT3 và CT4) phải chịu một tiếng ồn rất lớn (nhất là khi về đêm)", cư dân phản ánh.

Nội dung cư dân yêu cầu đối thoại

Chủ đầu tư cắt bỏ bức tường cách âm

Cũng theo phản ánh, bên cạnh việc thi công sai thiết kế, chủ đầu tư không tuân thủ hợp đồng trong việc tính diện tích sử dụng căn hộ.

Khoản 10 Điều 1, hợp đồng mua bán căn hộ quy định: "Diện tích sử dụng căn hộ là diện tích sử dụng riêng của căn hộ mua bán được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào giấy chứng nhận cấp cho bên mua bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn; trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ đã được phê duyệt".

Khách hàng phản ánh chất lượng công trình

Chất liệu làm cửa không đúng trong hợp đồng

Tuy nhiên chủ đầu tư đã không thực hiện đúng điều này như tính sai diện tích lô gia, tính cả phần rỗng trong cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong mỗi căn hộ. Điều này cũng góp phần vào việc khiến diện tích chênh lệch của căn hộ thực tế so với hợp đồng mua bán tăng lên.

Ngày 7/5 vừa qua, đại diện cho cư dân, luật sư, ban quản lý tòa nhà và chủ đầu tư cùng chính quyền cơ sở đã có cuộc họp ngắn để giải quyết sự việc. Đại diện chủ đầu tư hứa sẽ trả lời kiến nghị của cư dân trước ngày 12/5.

Ngày 9/5, chủ đầu tư chỉ trả lời cho 108 cư dân đã thuê luật sư, còn các hộ dân khác thì không được phản hồi bằng văn bản. Tuy nhiên cư dân cho rằng trong đó có nhiều vấn đề nêu không chuẩn xác và không quan tâm đến quyền lợi của khách hàng theo nội dung hợp đồng đã ký.

Cư dân than trời dịch vụ kém, đóng phí cao

Nhiều cư dân Iris Garden cho hay, hiện tại chủ đầu tư thu phí dịch vụ rất cao, lên tới 13.000 đồng/m2. Tuy nhiên, khách hàng cho rằng mức phí này hoàn toàn không tương xứng với chất lượng dịch vụ và tiện ích của dự án.

Giá đắt, dịch vụ kém

Cụ thể; chung cư Iris Garden bố trí rất ít chỗ đỗ xe, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, cửa ra vào khu chung cư bố trí không như giới thiệu dẫn tới thường xuyên bị tắc đường, sảnh dịch vụ chưa có ghế chờ như quảng cáo.

Phòng sinh hoạt cộng đồng CT3 chưa được sử dụng, vệ sinh tòa nhà chưa đảm bảo, cảnh quan lúc giới thiệu bán hàng không trùng khớp với thực tế, nhiều dịch vụ tiện ích khác chưa có như quảng cáo.

Đáng nói, tầng kĩ thuật của tòa nhà hiện bị ban quản lý sử dụng vào mục đích riêng, dẫn tới người ngoài ra vào thang máy không kiểm soát được, gây mất an toàn cho cư dân.

Ngoài ra còn rất nhiều bất cập tại dự án chung cư Iris Garden vẫn chưa được giải quyết, chủ đầu tư không đối thoại nên nhiều cư dân không đồng ý đóng tiền chênh vô lý. Nhiều chủ sở hữu căn hộ vẫn chưa nhận được sổ đỏ, dù đã nhận nhà gần 1 năm.