Hà Nội: Phản đối CĐT thu phí dịch vụ quá cao, cư dân 6th Element bị "mất" nước sinh hoạt giữa mùa dịch dưới cái nóng đỉnh điểm

Phản ánh phí dịch vụ quá cao, cư dân bị cắt nước giữa mùa dịch COVID-19

Phản ánh với chúng tôi, bà Nguyễn Linh Chi – sinh sống tại tòa D2, chung cư 6th Element, đại diện nhiều hộ dân cho hay, sau 3 ngày bị mất nước sinh hoạt, dù cả hai bên đã phải kéo nhau ra UBND phường để giải quyết.



Cư dân chung cư bị cắt nước giữa lúc thời tiết nắng nóng

"Đại diện UBND phường đã chỉ đạo phải mở lại nước cho các hộ dân, nhưng Ban quản lý vẫn bảo lưu ý kiến, đóng tiền mới mở nước. Lần này do quá nắng nóng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong nhà có nhiều trẻ nhỏ và người già nên họ đã buộc phải tạm thời nộp tiền".

Bà Chi cho biết diễn biến ban đầu, vào khoảng 15h00 ngày 11/5/2021, tại tòa nhà xảy ra hiện tượng mất nước tại 1 loạt các căn hộ thuộc tầng 9, 12A, 22, 25 của tòa D1.

Đại diện các căn hộ đã viết yêu cầu Bộ phần kỹ thuật của tòa nhà kiểm tra, khắc phục việc mất nước này. Tuy nhiên, đến 19h00 cùng ngày vẫn không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bộ phận Kỹ thuật thuộc Ban quản lý.

Dưới sự yêu cầu của tập thể cư dân, vào hồi 20h44 cùng ngày, Bộ phận kỹ thuật mới tiến hành kiểm tra kỹ thuật bên trong căn hộ 2501 tòa D1, tuy nhiên không phát hiện sự cố gì bên trong căn hộ.

Bị cắt nước, nhiều cư dân phản đối ban quản lý tòa nhà

Sau đó, Kỹ thuật từ chối yêu cầu kiểm tra đồng hồ đo nước tại phòng kỹ thuật nước của tầng 25 và xảy ra tranh cãi gay gắt với một số cư dân dẫn đến nguy cơ xảy ra xô xát. Do đó, một số cư dân đã chủ động liên hệ với Cảnh sát 113 và Công an Phường Xuân La để nhờ can thiệp kịp thời, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Đến khoảng 22h00 cùng ngày, khi cảnh sát 113 và công an Phường Xuân La có mặt để xử lý vấn đề và làm việc đến 24h00 thì ngoài đại diện bộ phận Bảo vệ tòa nhà, không có bất kỳ một thành viên nào của chủ đầu tư có mặt để làm việc.

Phường có chỉ đạo nhưng chủ đầu tư phớt lờ, nhắm vào các căn hộ cho thuê để gây sức ép?

Theo đại diện tòa nhà, nguyên nhân chính dân đến mâu thuẫn trong việc cắt nước bắt nguồn từ việc phí dịch vụ 13 nghìn đồng/mét vuông cho mỗi căn hộ. Khách hàng cho rằng, dự án này có nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, tiện ích chưa đầy đủ, dịch vụ kém chất lượng mà vẫn phải nộp giá trên là không hợp lý.

Vì vậy, đa số chủ hộ đều phản đối BQL nên chưa thống nhất đóng tiền. Lợi dụng vào việc này, ban quản lý đã thống kê những căn hộ cho thuê, yêu cầu phải nộp tiền dịch vụ mới mở lại.

Đồ dùng trong nhà 2 ngày liền không được rửa sạch

Chị V.T.V, người thuê tại tầng 21 bức xúc cho hay: "Tôi chỉ là người thuê nhà, giữa chủ và BQL thế nào tôi không thể nắm được, tôi đã phải trả tiền nhà rồi, mà vẫn bị cắt nước mấy ngày nay, mọi sinh hoạt khó khăn. Hiện tại tôi phải đi xin từng xô nước ở nhà bên, tạm trữ vào bồn tắm. Nếu kéo dài thì tôi không chịu nổi".

Còn anh Trung - chủ căn hộ tầng trên cho hay: "Tôi là chủ nhà, tiền nước thì tất nhiên là đã đóng đầy đủ. Cũng như các chủ hộ khác, nếu chưa thống nhất được giá dịch vụ hợp lý thì chúng tôi nhất định chưa đóng. Các bạn thử đặt mình vào tình huống đi ra chợ mua phải sản phẩm đắt, thì các bạn có mua không, nếu bị lừa dối thì có phản ứng không. Mong chính quyền và các ban ngành vào cuộc để giúp dân", anh Trung khẳng định, nếu thỏa thuận được hai bên một cách hợp lý, chắc chắn tất cả mọi cư dân đều thực hiện việc đóng tiền đầy đủ.

Đại diện cho các chủ căn hộ đang phản ánh sự việc

Đại diện cho các chủ căn hộ cho rằng; sự việc BQL cắt nước vừa qua, thiếu sự tôn trọng khách hàng và đã vi phạm pháp luật: "Ban quản lý tòa nhà đã không tuân thủ quy tắc quản lý, vận hành tòa nhà: Không có người lãnh đạo, nhân viên chuyên trách kỹ thuật chốt trực liên tục các vấn đề tại tòa nhà. Việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng của cư dân đang sinh sống tại tòa nhà".

Các chủ căn hộ cũng cho rằng; Quy trình sửa chữa kỹ thuật tại tòa nhà không đảm bảo. Đặc biệt, là thái độ làm việc của đội ngũ nhân viên. Đồng thời, đã vi phạm quyền sở hữu, kiểm tra công tơ nước của đại diện căn hộ.

Trong điều kiện thời tiết nóng nực, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay, khi người dân phải ở nhà nhiều hơn để chủ động phòng tránh dịch, nhưng việc chậm trễ khắc phục vấn đề mất nước, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tòa nhà là vô nhân đạo, thiếu tình người của Ban quản lý tòa nhà.

Các căn hộ bị mất nước chủ yếu là chủ nhà cho thuê

Khu vực ký thuật bị người dân niêm phong yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra.

Người dân kéo nhau ra UBND phường để gặp chính quyền

Chung cư 6th Element (tên thương mại) thuộc Dự án Khu nhà ở hỗn hợp (dành một phần để bán cho cán bộ chiến sỹ Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật C51 và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra C44 - Bộ Công an) và xây dựng nhà trẻ, tại ô đất 017-HH1, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà là Chủ đầu tư.

Hiện tại tòa nhà 6d Element được quản lý và vận hành bởi Ban quản lý tòa nhà thuộc Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà Friendly.

Không chỉ phán ánh về việc cắt nước trên, các cư dân ở đây còn có đơn gửi tới các cơ quan chức năng về việc chủ đầu tư tính sai diện tích, nhà sinh hoạt cộng động, quảng cáo không đúng với chất lượng, đặc biệt là PCCC chưa được nghiệm thu.