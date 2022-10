Giấc Mơ Của Mẹ tập 44: Diễm My 9x nhận lời cầu hôn từ Quốc Anh

Mở đầu tập 44 phim Giấc Mơ Của Mẹ, My (Diễm My 9x) vẫn còn giận dù Khang (Quốc Anh) nỗ lực giải thích, xin làm hòa. Đã vậy Khang còn theo My tới tận công ty để làm lành, điều này làm My cảm thấy khó xử. Phải cho đến khi Khang đứng trước mặt mẹ và Lam Anh khẳng định tình cảm với My, My mới nguôi giận. Chưa kể Khang còn khiến My bẽ mặt khi nhắc nhở rằng sau này đừng cưỡng hôn mình nữa.

Tuy làm hòa với Khang nhưng My vẫn chưa hết khổ, cô tiếp tục bị bà Hồng và Lam Anh bắt làm quá nhiều việc. Nhận thấy My đang vất vả vì mình, Khang đã đưa ra một quyết định bất ngờ. Anh đến công ty My, bài trí một buổi cầu hôn. Dù chưa sẵn sàng cho việc kết hôn nhưng sự chân thành của Khang đã khiến My cảm động và đồng ý.

Cùng lúc này, Cường vì để Hằng có thể quyết tâm đi du học mà đã bỏ nhà đi, tới Vũng Tàu tìm việc làm. Biết chuyện này, bà Thanh vô cùng xót con, bà giận vì gia đình Hằng coi thường Cường nên đã lớn tiếng khi Hằng ghé nhà. Từ nhà Cường về, Hằng ra sức nài nỉ bố cho mình ở lại, cô không muốn đi du học, không muốn rời xa người yêu.

Ở một diễn biến khác, Minh (Nhan Phúc Vinh) ngày càng thân thiết với mẹ con Linh. Anh còn chủ động đến buổi họp phụ huynh của bé An dù Linh không hề nhờ vả. Trước mặt bạn bè của bé An, Minh cũng đóng giả một người cha hoàn hảo để An không bị bạn bè trêu chọc. Điều này đã bị người chồng cũ của Linh nhìn thấy.

