Giấc Mơ Của Mẹ tập 35: Diễm My 9x gặp tình huống khó xử

Chuyện với Khang chưa đâu vào đâu, My (Diễm My 9x) lại phải đau đầu vì Tuấn ở Giấc Mơ Của Mẹ. Cụ thể dù đã bị My "cho ra rìa" nhưng Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi. Anh mang hoa tới tận công ty, thậm chí còn quỳ gối để tặng cho My. Cảnh tượng này vô tình bị mẹ và dì của Khang nhìn thấy, My dù có giải thích cỡ nào thì cũng khiến mẹ chồng tương lai khó chịu.

Dù khó chịu nhưng khi em gái nói không tốt về My, bà Hồng vẫn bênh vực, cho rằng Tuấn chỉ là bạn và đang trêu đùa My mà thôi. Dù vậy, khi My tìm tới giải thích thêm một lần nữa, bà Hồng vẫn không thể thoải mái mở lòng. Bà thậm chí còn liên tục cho My đi khảo sát thị trường bên ngoài để không phải đụng mặt nhau tại công ty.

Cùng lúc này, Minh (Nhan Phúc Vinh) nhận tin mình không có được hợp đồng từ bà Hồng. Minh cho rằng lỗi một phần ở My. Hai anh em vì vậy mà tiếp tục xảy ra tranh cãi.

Không chỉ mâu thuẫn với My, Minh còn sắp phải đối diện với rắc rối lớn khi chồng cũ của Linh tìm cách tiếp cận anh. Theo những gì đã xảy ra, chồng cũ của Linh có vẻ là một tay biến thái thích rất hay ghen và thích chiếm hữu. Biết Linh thân thiết với Minh, liệu rằng người này có ra tay hãm hại Minh?

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON