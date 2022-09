Diễm My, Hồng Vân xúc động chia tay đoàn phim 'Giấc mơ của mẹ'

Sau nhiều tháng ghi hình liên tục, cuối cùng đoàn phim Giấc mơ của mẹ cũng hoàn thành toàn bộ cảnh quay. Mới đây, ekip sản xuất đã tổ chức tiệc đóng máy nhiều cảm xúc với sự góp mặt của Hồng Vân, Diễm My, Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh, Trần Ngọc Vàng, Ngân Hòa, Hương Giang, Ngọc Lan, Hiếu Hiền, bé Bảo Vi.

Xuất hiện tại buổi tiệc, Diễm My để mặt mộc giản dị. Trong lúc trò chuyện, Diễm My 9x không khỏi nghẹn ngào khi phải chính thức chia tay đoàn phim. Cô bày tỏ sự xúc động khi được làm việc cùng tất cả anh chị em trong đoàn phim. Giờ phút cuối như không nỡ nói lời tạm biệt, Diễm My còn bịn rịn suốt bên NSND Hồng Vân - người thủ vai mẹ của cô trong phim.

Diễm My và Hồng Vân.

NSND Hồng Vân, nhân vật chính trong câu chuyện phim Giấc mơ của mẹ cũng không giấu được vẻ tiếc nuối trước giờ khắc chia tay bạn bè đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ đến từng bàn tiệc để hỏi han và ôn lại kỷ niệm với từng người một.

"Anh cả" Nhan Phúc Vinh, "em út" Trần Ngọc Vàng và "chàng rể quý" Quốc Anh không giấu được cảm xúc, và trao cho người mẹ màn ảnh những cái ôm thắm thiết. Sau hai năm kề cận bên nhau, mọi người gắn bó và đều thân thiết như một gia đình thực thụ.

Các diễn viên chụp ảnh cùng nhau trong buổi đóng máy phim.

Giấc mơ của mẹ là bộ phim gia đình Việt 2022 đang phát sóng với nội dung kể về bà Thanh (NSND Hồng Vân), người mẹ tần tảo cả đời chăm lo cho cả gia đình. Một người phụ nữ truyền thống sống trong thời hiện đại đã gặp phải không ít khó khăn trong việc dạy dỗ và thấu hiểu con cái. Dù dành hết tâm huyết vun vén cho gia đình nhưng bà Thanh đôi khi vẫn nhận về sự trách cứ. Bộ phim là hành trình giãi bày nỗi lòng của các bậc cha mẹ và chặng đường học hỏi cách lắng nghe cha mẹ của các con.

Hiện tại, phim đã lên sóng được 36/80 tập phim. Tình tiết phim đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi những đứa con của bà Thanh gặp phải biến cố trong vấn đề hôn nhân và tình yêu. Phim hiện đang phát sóng trên VieON.