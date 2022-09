Giấc Mơ Của Mẹ tập 38: Diễm My 9x làm lành với người yêu

Sau khi Khang tuyên bố sẽ không dọn khỏi nhà My, ngay đầu tập 38 Giấc Mơ Của Mẹ, dì của Khang đã gọi điện yêu cầu My khuyên bảo cháu mình về nhà. Về phần Khang, anh phải đối diện với sự chất vấn của bố mẹ My khi thân phận của mình đã bại lộ. Mặt khác qua lời anh Minh, Khang cũng biết chuyện My phải làm việc vất vả, hai người sau đó quyết định làm hoà.

Khang - My gặp sự cấm cản thôi chưa đủ, ngay cả Hằng - Cường cũng không được yên. Cụ thể trong lần Hằng ốm, Cường ở lại nhà chăm sóc, việc hai người yêu nhau đã bại lộ. Ngay lập tức, Cường bị ông Phát trách mắng và đuổi khỏi nhà.

Về phần Minh, anh phát hiện ra việc Linh hoảng loạn khi nghe một bản tin trên tivi. Dù rất quan tâm Linh nhưng Minh không đủ tinh ý để nhận ra điều khiến Linh hoảng loạn chính là vị bác sĩ trên tivi cũng là khách hàng của Minh.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON