Giấc Mơ Của Mẹ tập 39: Quốc Anh quá vô tư khiến Diễm My 9x khó xử

Ở Giấc Mơ Của Mẹ tập 39, cặp đôi Hằng - Cường phải đối mặt với muôn vàn sóng gió từ gia đình. Không chỉ cấm cản chuyện yêu đương, bố Hằng còn cấm cửa, không cho con gái ra khỏi nhà, tịch thu luôn cả điện thoại, máy tính của Hằng. Hằng phải nhờ bạn để trốn ra ngoài đi tìm Cường. Tưởng đâu sẽ gặp được người yêu, ai ngờ Hằng lại đụng mặt bà nội ở nhà Cường, lúc này bà đi mua đồ ăn. Cuộc "khẩu chiến" giữa hai nhà cũng nổ ra.

Cùng lúc này, cặp đôi My - Khang lại hạnh phúc vì được bà Thanh chấp nhận chuyện hẹn hò. Dù vậy, My vẫn phải đối diện với mẹ chồng tương lai cũng là sếp của mình. Không những bị chuyển bộ phận làm việc, các phương án mà My đưa ra trong buổi họp còn bị bà Hồng gạt đi. Đã vậy Khang còn quá vô tư khi nghĩ rằng mẹ không hề ghét bỏ My nên đã có những lời nói, hành động khiến mẹ thêm bực bội. Điển hình như việc công khai thể hiện tình cảm với bạn gái hay cùng lúc gửi hoa tặng cả hai người phụ nữ.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON