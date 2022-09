Giấc Mơ Của Mẹ tập 34: Diễm My 9x không thể tha thứ cho Quốc Anh

Sau khi phát hiện ra thân phận thật của Khang, ở Giấc Mơ Của Mẹ tập 34, My (Diễm My 9x) quyết định tạo khoảng cách với bạn trai. Cô nghĩ rằng ngay từ đầu Khang đã muốn thử mình. Cô cảm thấy xấu hổ và tức giận khi nghĩ tới những chuyện đã qua giữa hai người. Thấy My buồn, bà Thanh (NSND Hồng Vân) dù từng cấm cản con gái yêu Khang nhưng giờ lại khuyên bảo để con làm hòa với người yêu. Cuối cùng việc bà mong muốn vẫn chỉ là con gái có được hạnh phúc.

Ở một diễn biến khác, Minh (Nhan Phúc Vinh) ngày càng thân thiết hơn với Linh - thư ký của mình. Trong lúc anh đang muốn cắt đứt dây dưa với người cũ, Linh thậm chí còn tự nhận mình là người yêu của Minh và Minh cũng chẳng hề cự tuyệt. Chưa kể, Minh còn nhận luôn công việc đưa đón Linh đi làm, vô cùng lo lắng sợ Linh lại xảy ra chuyện.

Cặp Cường - Hằng cũng có nhiều tiển triến tốt đẹp. Dù phải lén lút hẹn hò nhưng hai người luôn hạnh phúc và sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư với nhau. Hằng cũng chủ động sang nhà Cường để "làm thân", có điều với bản tính thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, cô lại khiến mẹ Cường phật ý.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON