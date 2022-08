Giấc mơ của mẹ tập 23: My (Diễm My) khóc nức nở khi bỏ việc lo cho mẹ mà còn bị mắng

Những diễn biến mới nhất của bộ phim Giấc mơ của mẹ vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong tập 23 vừa lên sóng, My (Diễm My) thêm 1 lần nữa chịu uất ức vì bà Thanh (Hồng Vân) có cách hành xử chưa hợp lý.

Vì muốn có tiền cho con trai mở văn phòng luật sư mà bà Thanh đi làm giúp việc nhà.

Vì muốn có tiền cho con trai mở văn phòng luật sư, bà Thanh mới đi làm giúp việc ở nhà bà Xuân (Kim Xuân). Nhưng đến ngày kia, con gái của bà Thanh là My (Diễm My) phát hiện ra sự thật bà Thanh không chỉ vất vả làm việc mà còn bị người đáng tuổi con mình mắng nhiếc nặng lời. Quá tức giận, My mới nắm tay, lôi bà Thanh đến gặp bà Xuân để xin nghỉ việc. My trả lại số tiền mà bà Xuân đã ứng trước cho bà Thanh, đồng thời đưa mẹ rời khỏi căn nhà này ngay lập tức.

Đi được nửa đường thì My thấy chân bà Thanh có vấn đề nghiêm trọng. Vậy là cô tức tốc đưa mẹ vào bệnh viện để bác sĩ thăm khám. Ở bệnh viện được 1 ngày, bà Thanh lại lén về nhà. Sau khi biết chuyện, My mới vỡ òa cảm xúc và nói hết sự thật.

Trước mặt anh trai Minh (Nhan Phúc Vinh) và ông Quốc (Hữu Châu), My nói rằng chỉ vì muốn giúp Minh mà bà Thanh bất chấp sức khỏe để đi làm giúp việc. Nghe đến đây, Minh vô cùng xúc động. Anh xin lỗi ba mẹ vì đã khiến cả gia đình lo lắng, đồng thời cay đắng thú nhận rằng mình là người vô dụng, chỉ toàn gây rắc rối cho ba mẹ và các em.

Minh cay đắng thú nhận mình là kẻ vô dụng trước mặt ba mẹ và em gái.

Chứng kiến cảnh Minh thốt ra điều này, bà Thanh lập tức an ủi. Chỉ có điều, cách nói chuyện của bà lại không thích hợp. Bà Thanh an ủi Minh mà lại vô tình làm cho My bị tổn thương nhiều hơn. Thay vì cám ơn My vì đã luôn lo lắng cho mình, bà Thanh lại mắng cô nặng lời. Bà Thanh cho rằng My không nên kể sự thật vì điều này khiến Minh bị tổn thương lòng tự trọng.

Quá bất ngờ trước phản ứng của mẹ, My bật khóc nức nở. Cô uất ức bảo rằng vì sao mẹ không chịu nhìn nhận mình giống như anh trai. Dù trước đó, My đã bỏ việc ở công ty để chạy khắp nơi lo cho mẹ. Trong lòng My luôn có cái gai khó lòng gỡ bỏ, đó là chịu sự phân biệt đối xử giữa con trai với con gái.

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng trên kênh HTV2 và VieON.

