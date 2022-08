Giấc mơ của mẹ tập 22: My (Diễm My) được trai đẹp theo đuổi, xin về nhà thăm hỏi

Tập 22 của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết hấp dẫn, kịch tính.

Trong tập này, Minh (Nhan Phúc Vinh) có cuộc gặp bất ngờ với Tuấn - bạn cũ thời còn học chung Đại học. Sau vài câu chào hỏi, Tuấn đột nhiên nhắc đến My (Diễm My) - em gái của Minh. Hóa ra, Tuấn đã thầm thích My từ lâu nhưng vì không có cơ hội bày tỏ nên mới đành chôn giấu tình cảm này.

Khi Minh ra về, Tuấn nhất quyết đòi theo. Vậy là Tuấn vào nhà của Minh, chào hỏi ba mẹ và em trai của anh bằng dáng vẻ khá thân thiện. Tiếp đến, Tuấn gặp lại My rồi liên tục khen cô xinh đẹp. Qua cách nói chuyện, khán giả thấy Tuấn rất thích My. Để lấy lòng cô nàng, Tuấn thậm chí còn xin My được quay video clip cô nàng để riêng cho một mình anh ngắm.

Khang tỏ ra khá khó chịu khi thấy Tuấn ở bên cạnh My.

Đúng lúc này, Khang (Quốc Anh) xuất hiện. Thấy Tuấn quay video clip My, Khang đã lao đến giật lấy chiếc điện thoại. Trong lúc xô đẩy nhau, Khang đã làm hư điện thoại của Tuấn. Tuy nhiên, Khang chẳng những không xin lỗi mà còn trách ngược lại Tuấn. Vì My, 2 anh chàng điển trai cãi nhau hệt như con nít. Nhưng oái oăm ở chỗ, My lại không biết lý do vì sao Tuấn và Khang lại ghét nhau đến thế.

Sau khi Tuấn đi về, Khang và My có cuộc nói chuyện riêng. Khang liên tục hỏi My rằng có phải Tuấn là mối tình đầu của cô hay không. My tỏ ra khá ngại ngùng, cô không hề phủ nhận thông tin này, và dĩ nhiên, Khang cảm thấy vô cùng khó chịu khi My nói về Tuấn bằng thái độ dịu dàng.

Khang liên tục hỏi My rằng Tuấn có phải là mối tình đầu của cô hay không.

Chuyện tình giữa My và Khang chưa bắt đầu đã gặp nhiều sóng gió, không chỉ bị gia đình ngăn cản, cặp đôi này còn đối mặt với kẻ thứ ba chẳng hề mong muốn. Liệu rằng My và Khang có vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau không?

Trong 1 diễn biến khác, Minh gặp Hùng ở quán rượu sau khi trải qua căng thẳng đến mức đánh nhau. Hùng tỏ ra đau khổ khi bị cô bạn gái Yến bỏ rơi. Vừa thấy Minh, Hùng đã lao đến van xin. Hùng muốn nhờ Minh nói đỡ với Yến để mau chóng nối lại tình xưa. Bất ngờ thay, Minh lại nhận lời giúp Hùng dù trước đó 2 người xem nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Hùng nhờ Minh giúp đỡ anh nối lại tình xưa với Yến.

Những tập tiếp theo của Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng trên HTV2 và VieON.

