Giấc mơ của mẹ: Bà Thanh đi làm giúp việc, vô tình gặp My (Diễm My) ở siêu thị

Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, bà Thanh (Hồng Vân) đã bị con trai là Cường (Kiên Cường) phát hiện chuyện lén đi làm giúp việc cho gia đình bà Xuân (Kim Xuân).

Chưa hết, khi cùng bà Xuân đi siêu thị mua đồ, bà Thanh đã gặp bà Hồng (Khánh Huyền) và con gái là My (Diễm My). Để che giấu con gái chuyện đi làm giúp việc nhà, bà Thanh bèn nói dối rằng bà Xuân đang tài trợ cho quỹ từ thiện, vì không nỡ nhìn bà Xuân mang vác nặng nề nên bà Thanh mới xách đồ giúp. Dù vẫn còn hoài nghi nhưng My tạm tin lời mẹ.

Bà Thanh cố giấu con gái chuyện đi làm giúp việc cho gia đình bà Xuân để kiếm tiền.

Dẫu vậy, chuyện này chỉ qua mắt được My thôi chứ với người từng trải như bà Hồng thì không thể giấu được. Khi nói chuyện riêng cùng bà Xuân, bà Hồng đã nắm rõ thông tin bà Thanh đang làm giúp việc. Vì muốn có tiền cho con trai mở văn phòng luật sư mà bà Thanh bất chấp sức khỏe kém, làm việc cả ngày lẫn đêm.

Rắc rối ở Giấc mơ của mẹ chưa dừng lại, sau cuộc gặp giữa bà Xuân và bà Hồng, khán giả phát hiện ra chuyện năm xưa, bà Hồng từng suýt trở thành con dâu của bà Xuân. Gia đình bà Xuân vô cùng giàu có, lại chỉ có duy nhất 1 cậu con trai. Cậu con trai này yêu bà Hồng và còn làm bà Hồng có bầu. Vì bị bà Xuân khinh rẻ nên bà Hồng mới âm thầm bỏ đi, sau đó lặng lẽ sinh con. Nhiều năm về sau, bà Hồng vẫn luôn giữ kín bí mật về thân thế của bố con trai mình. Oái oăm hơn, con trai bà Hồng lại đang yêu My.

Bà Xuân luôn xem thường bà Hồng vì xuất thân thấp kém.

Sau cuộc gặp, bà Hồng - bà Xuân - My - bà Thanh đều trở về trong ấm ức. Mỗi nhân vật đều có nỗi niềm riêng khó có thể nói thành lời. Giữa bà Hồng với bà Xuân là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hụt đầy rối rắm, còn giữa bà Thanh với My lại là lo toan cơm áo gạo tiền trong cuộc sống đời thường. 4 người phụ nữ cùng 4 câu chuyện khác nhau, ai cũng có lý do cho mỗi hành động của mình, tuy nhiên khi đối mặt với nhau thì lại thường cãi vã.

Rồi đây, bà Hồng sẽ nói với bà Xuân sẽ giải quyết rắc rối liên quan đến cháu trai đích tôn như thế nào? Bà Thanh có bị con gái giận vì nói dối khi đi làm giúp việc hay không? Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của Giấc mơ của mẹ sẽ có trong các tập phim được phát trên HTV2.

