Phim Giấc mơ của mẹ: My (Diễm My) xấu hổ khi bị mẹ phát hiện đã thích Khang

Bộ phim Giấc mơ của mẹ do Diễm My, Quốc Anh, Nhan Phúc Vinh, Hồng Vân, Hữu Châu đóng chính hiện vẫn đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong đoạn preview tiết lộ tình tiết tập sắp lên sóng, My (Diễm My) tỏ ra bối rối, xấu hổ khi bị bà Thanh (Hồng Vân) nhắc đến mối quan hệ tình cảm với Khang (Quốc Anh).

My và Khang từng xem nhau như nước với lửa, do những gần gặp nhau của 2 người luôn gắn với tình huống oái oăm. Tuy nhiên, sau nhiều lần giúp đỡ đối phương vượt qua khó khăn, My và Khang đã dần thấu hiểu và nảy sinh cảm tình.

My xấu hổ khi bị bà Thanh hỏi thẳng chuyện có quan hệ tình cảm gì với Khang hay không.

Hiện tại, Khang đang ở trọ tại nhà My. Khang muốn thoát khỏi vòng tay che chở của người mẹ giàu có nên mới dọn ra ngoài sống. Cùng lúc này, Khang biết tin ông Quốc (Hữu Châu) và Cường (Trần Ngọc Vàng) muốn cho thuê phòng nên mới dọn đến ở. Ban đầu, Khang không hề biết ngôi nhà thuê chính là nhà của My, tuy nhiên, sau khi biết rõ sự thật, Khang lại càng muốn ở trọ tại đây hơn.

Sau 1 buổi đi làm về, Khang và My dạo bước trên con đường quen thuộc và tranh thủ nói chuyện cùng nhau. Lúc này, bà Thanh mới phát hiện ra giữa con gái và anh chàng thuê phòng trọ kia có gì đó khác lạ. Lập tức, bà Thanh đem nghi ngờ của mình hỏi con gái. Chẳng chút đắn đo, My chối ngay là giữa cô với Khang không có quan hệ yêu đương nào cả. Tuy nhiên, nhìn qua là khán giả cũng thấy sự bối rối, xấu hổ hiện rõ.

Ở 1 diễn biến khác, đoạn clip preview cũng hé lộ cảnh Hằng say xỉn và được Cường đưa về tận nhà. Cường là thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, trong 1 lần đi làm thêm, Cường đã nhận lời giúp bác sĩ Tú hoán đổi thân phận. Do tưởng nhầm Cường là vị hôn phu của mình nên Hằng mới đem lòng yêu mến.

Cường đang cố gắng giấu Hằng bí mật về thân thế của mình.

Hiện tại, Cường vẫn giấu Hằng thân thế thực sự vì sợ cô không thể chấp nhận được anh. Hằng là tiểu thư con nhà đại gia giàu có, còn Cường lại nghèo rớt mồng tơi, nghề nghiệp không có. Nếu phát hiện ra chuyện bị lừa dối, Hằng sẽ đối mặt với Cường như thế nào đây?

