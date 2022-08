Giấc mơ của mẹ tập 15: Khang trốn dưới bàn sau khi hôn hụt My (Diễm My)

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim Giấc mơ của mẹ vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong tập 15, chàng kiến trúc sư Khang (Quốc Anh) không chỉ “ghi điểm” với bà Thanh (Hồng Vân) mà còn suýt có được một nụ hôn lãng mạn với My.

Cặp đôi Khang và My liên tục mang đến những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào.

Tại nhà bà Thanh, mặc cho cha con ông Quốc (NSƯT Hữu Châu) và Cường (Trần Ngọc Vàng) năn nỉ ỉ ôi, bà Thanh vẫn nhất quyết không cho Khang ở trọ trong nhà mình. Nhưng thái độ của bà đã thay đổi trước sự chân thành, dễ thương của chàng kiến trúc sư trẻ. Để ý thấy cánh cửa tủ trong căn bếp của bà Thanh bị hư hỏng đã lâu ngày không ai sửa, Khang tranh thủ giờ nghỉ trưa mang đồ nghề ở công ty về sửa cho bà, làm cho bà Thanh rất hài lòng.

Có một điều bà Thanh không biết là Khang và My đang thích nhau. Vừa nghe My nói là phải tăng ca ở lại công ty viết cho xong hàng trăm tấm thiệp gửi khách hàng, anh chàng kiến trúc sư đã nói dối là tới bảo trì để tới giúp My một tay. Cả hai suýt nữa đã có 1 nụ hôn lãng mạn tại bàn làm việc, nhưng sự xuất hiện đột ngột của bà Hồng đã phá hỏng tình huống.

Vì hôn hụt mà lại còn suýt bị bà Hồng phát hiện nên My và Khang phải trốn dưới gầm bàn.

Chuyện là trong lúc trở lại công ty lấy tài liệu, thấy phòng làm việc của Trà My vẫn còn sáng đèn, bà Hồng ghé qua tính hỏi thăm. Vừa nghe giọng nói của mẹ ở ngoài hành lang, Khang lập tức kéo My trốn xuống gầm bàn. Khang viện lý do là sợ giám đốc hiểu lầm vì anh không phải là nhân viên công ty. Bà Hồng là mẹ đơn thân, xem con trai là tất cả. Sẽ ra sao nếu bà Hồng biết cậu con trai cưng đang bí mật qua lại cùng cô trợ lý của mình?

Trong một diễn biến khác, Minh (Nhan Phúc Vinh) đang xúc tiến mở văn phòng luật và cần tuyển trợ lý luật sư. Trong khi anh đang ngồi cà phê đăng tin tuyển dụng thì một cô bé lém lỉnh đột nhiên xuất hiện, nói sẽ giúp anh tìm được một trợ lý giỏi. Đó là bé An (Bảo Vi) - con gái của Thùy Linh (Kim Nhã).

Minh và Linh (mẹ của bé An) sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc trong tương lai.

Từ sau lần được Minh bênh vực trước nhóm bạn, giờ đây bé An rất thích chú luật sư siêu ngầu này. Biết rằng mẹ đang tìm việc, bé An về nhà bảo mẹ nhất định phải xin việc ở văn phòng luật sư Quang Minh vì cô bé đã giới thiệu trước với chú luật sư rồi. Thùy Linh không hề có chuyên môn về ngành luật lại không mấy tin vào “lời giới thiệu” của con gái nhưng trước sự nhiệt tình của bé An, cô đành hứa sẽ thử một lần.

Những tập tiếp theo của Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư trên HTV2.

