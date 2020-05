Ghen tỵ, nói xấu, "dìm hàng" vợ khắp nơi chỉ vì vợ kiếm nhiều tiền hơn

Theo quan điểm từ xưa đến nay, một mô hình gia đình tiêu chuẩn thường là người chồng là trụ cột tài chính và người vợ chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý gia đình, con cái. Nhưng bây giờ, hơn 1/3 các bà vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng và nghiên cứu mới cho thấy, điều đó khiến một bộ phận đàn ông bị stress, căng thẳng, theo Parade.

Và mức độ stress tăng lên khi anh ta bị bạn bè, hàng xóm thay vì mừng cho nhà người ta thì lại lao vào chê bai, mỉa mai. Chính điều này khiến các ông chồng lâm vào trạng thái ghen tức, bực bội và luôn tìm cách "dìm hàng" vợ mọi lúc mọi nơi để tôn mình lên, để mình không bị yếu thế.

Điều này chứng minh một điều, vai trò của phụ nữ đã dần thay đổi nhưng thay đổi về quan điểm trong xã hội dường như vẫn không thể theo kịp. Đó là một xu thế bình thường nhưng cách chúng ta nhìn nhận nó vẫn như một điều "bất thường", trái quy luật của gia đình. Chỉ cần hỏi nhanh khoảng 10 anh chồng Việt Nam chắc phải đến 7, 8 người không thích có thu nhập thấp hơn vợ.

"Chúng ta rất muốn nghĩ rằng chúng ta đã thay đổi suy nghĩ về vai trò giới theo khuôn mẫu. Nhưng thực sự thì chúng ta vẫn còn trong thế hệ gắn bó với khái niệm nguyên thủy rằng người phụ nữ ở trong nhà và người đàn ông là trụ cột gia đình" - nhà khoa học tâm lý học lâm sàng, tiến sĩ John Mayer chia sẻ trên Parade.

Ảnh minh họa

Báo cáo toàn cầu về khoảng cách giới 2018 (The Global Report on the Gender Gap 2018) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới chỉ ra rằng khoảng cách về giới vẫn còn tồn tại: mặc dù 89 trong số 144 quốc gia được khảo sát có ghi nhận sự cải thiện, nhưng với tốc độ này, sẽ phải mất khoảng 200 năm để có thể loại bỏ khoảng cách giới. Các quốc gia có nhiều tiến bộ nhất về sự bình đẳng giới là Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan.

Vì vậy, đã đến lúc đàn ông phải quen dần với việc sẽ có những người vợ kiếm tiền giỏi hơn mình. Họ nên xem đó là điều bình thường và chia sẻ việc nhà cũng như nuôi dạy con cái nhiều hơn.

Tuy nhiên, nếu người phụ nữ kiếm tiền nhiều hơn họ cũng phải lưu ý một số vấn đề trong mối quan hệ với chồng. Chị em cần tinh tế và biết rằng có thể các anh không nhận ra họ không cảm thấy tốt về bản thân mình trong trường hợp thu nhập của vợ cao quá. Nhưng họ trở nên cáu kỉnh hoặc nhạy cảm hơn về những điều nhất định. Phản ứng của đàn ông không có nghĩa là các anh cổ hủ, lỗi thời hay không muốn vợ có những điều tốt mà là do bản thân họ bất an.

Người vợ cho người chồng biết mình tự hào về những gì chồng làm, hoan nghênh những đóng góp của anh ấy cho gia đình và vợ chồng có thể giúp đỡ nhau.

Mặc dù vậy, đàn ông vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi cả hai vợ chồng đều kiếm tiền, đóng góp tài chính trong gia đình, nhưng với điều kiện họ là người kiếm thu nhập chính. Tỷ lệ lý tưởng là 60% từ đàn ông, 40% từ phụ nữ.