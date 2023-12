Gần 30 năm trước, mỹ nhân Hoa ngữ nức tiếng vừa qua đời từng đẹp đến nao lòng

Tối 12/12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My xác nhận thông tin nữ diễn viên qua đời. Theo thông tin từ St Headline, trước đó cô được phát hiện bị ngất tại nhà riêng. Sau đó, Châu Hải My được đưa tới bệnh viện để tiến hành cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sự việc này khiến cho rất nhiều khán giả cảm thấy bàng hoàng, xót xa và tiếc nuối. Bởi lẽ, Châu Hải My từng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Châu Hải My từng được yêu mến nhờ vai Tiểu Phù Dung trong phim "Đại náo Quảng Xương Long" chiếu năm 1997

Châu Hải My tham gia đóng 2 bản "Ỷ thiên đồ long ký" với vai Chu Chỉ Nhược và vai Diệt Tuyệt sư thái

Thời còn trẻ, Châu Hải My là một mỹ nhân nức tiếng. Cố diễn viên bắt đầu nghiệp diễn với vai Dương Diên Anh trong bộ phim "Dương gia tướng" do TVB sản xuất, phát sóng năm 1985. Sau đó, cô được yêu mến qua các vai diễn trong những bộ phim như "Đại náo Quảng Xương Long" hay "Ỷ thiên đồ long ký" bản 1994,...

Những năm gần đây, Châu Hải My tham gia đóng "Ỷ thiên đồ long ký" bản 2019 trong vai Chu Chỉ Nhược và "Hương mật tựa khói sương" trong vai Thiên Hậu.

Chiêm ngưỡng lại nhan sắc thời trẻ của Châu Hải My: