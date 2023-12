Nụ hôn đầu gây sốt của Song Kang và Kim Yoo Jung trong phim hot "My demon"

Thời điểm hiện tại, bộ phim "My demon" đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Tác phẩm này có sự tham gia của Song Kang và Kim Yoo Jung, kể về mối tình định mệnh giữa cô nàng tài phiệt Do Do Hee cùng với ác quỷ Jeong Gu Won.

Ở tập 6, hai nhân vật chính đã có nụ hôn đầu tiên với nhau. Cụ thể, đó là khi Do Do Hee và Jeong Gu Won cùng đi theo dõi Noh Do Kyung nhưng đứng trước nguy cơ bị lộ. Trong tình thế cấp bách, năng lực của Jeong Gu Won không biết vì sao lại không hiệu nghiệm, thế nên anh đã quyết định hôn Do Do Hee để tránh Noh Do Kyung phát hiện ra họ. Dĩ nhiên, hành động này khiến cô vô cùng bất ngờ.

Trên mạng xã hội, khán giả đang rần rần với khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi này:



- First kiss tới rồi, giờ chờ bed kiss nữa là đẹp. - Tôi phải gọi là siêu bất ngờ với cảnh này. - Trời ơi, hôn rồi sao. - Quéo theo anh chị luôn. - Hôm nay ngủ ngon rồi.

Bộ phim "My demon" do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.