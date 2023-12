Cuộc đời của "biểu tượng gợi cảm Cbiz" Châu Hải My: Cả đời không thể sinh con, lạc quan sống dù bệnh tật

Tối 11/12, fan hâm mộ Hoa ngữ chấn động với thông tin liên quan tới Châu Hải My. Nguồn cơn bắt nguồn từ 1 bài đăng trên weibo cho biết Châu Hải My đã qua đời. Thông tin này ngay lập tức leo lên no.1 hot search khiến netizen không khỏi hoang mang.

Nhan sắc xinh đẹp hồi trẻ của Châu Hải My

Không chỉ vậy, điều khiến mọi người khó hiểu hơn đó chính là khi blogger liên hệ với phía studio của Châu Hải My thì người kia đã đột nhiên ngắt điện thoại. Những hình huống khó hiểu khiến netizen vô cùng hoang mang, ai cũng cầu mong thông tin kia là giả.

Đêm muộn ngày 11/12, người đăng bài đưa tin Châu Hải My qua đời đã xoá bài đăng. Có nguồn tin chia sẻ, Châu Hải My nhập viện vào ngày 11/12 trong tình trạng hôn mê, mất ý thức.

Châu Hải My được mệnh danh là người mang đến định nghĩa mới về sự gợi cảm

Sáng 12/12, một nhà sản xuất tên Đàm Phi đã chia sẻ với tờ 163 cho biết Châu Hải My đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên người này không thông báo gì thêm. Mặc dù vẫn chưa có nhiều thông tin cụ thể nhưng khi biết Châu Hải My đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhiều fan hâm mộ cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nàng Chu Chỉ Nhược" đẹp nhất màn ảnh

Nhắc đến Châu Hải My chắc hẳn các "mọt phim" Hoa ngữ sẽ nghĩ ngay đến nàng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất trên màn ảnh". Châu Hải My bắt đầu nhận được sự quan tâm khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1985.

Mặc dù nhan sắc Châu Hải My vô cùng nổi bật trong dàn thí sinh năm ấy, thế nhưng may mắn lại chưa mỉm cười với người đẹp lúc đó.

Mặc dù không may mắn tại cuộc thi nhan sắc nhưng tình yêu với nghệ thuật của Châu Hải My không dừng lại tại đó. Sau cuộc thi, Châu Hải My chính thức bước chân vào làng giải trí.

Năm 1985 cô ghi danh vào đài truyền hình TVB trở thành học viên viên khóa này khóa 15 cùng lớp với Ngô Thiên Vy. Châu Hải My đã khởi đầu nghề diễn với vai phụ Dương Cửu Muội trong phim "Dương Gia Tướng" của TVB...

Châu Hải My từng là biểu tượng gợi cảm của Cbiz

Bước sang thập niên 90, Châu Hải My tiếp tục làm mưa làm gió trên màn ảnh với nhiều bộ phim, trong đó có "Kim sinh vô hối".

Châu Hải My là mỹ nhân khiến khán giả vừa yêu vừa ghét khi đảm nhận vai Chu Chỉ Nhược trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký".

Gia nhập làng giải trí, Châu Hải My nhanh chóng nhận được sự yêu thích nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng pha lẫn sự gợi cảm, quyến rũ. Thời điểm đó, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) ca ngợi, Châu Hải My đã định nghĩa mới về sự gợi cảm.

Cô đơn ở tuổi 57

Xinh đẹp, nổi tiếng và nhiều người yêu thích nhưng cuộc đời Châu Hải My lại rất thăng trầm. Mặc dù là giai nhân trong mộng của nhiều người nhưng đường tình duyên của Châu Hải My không mấy thuận lợi.

Châu Hải My từng hẹn hò Lữ Lương Vỹ. Sau 3 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ). Thế nhưng hôn nhân giữa cô và Lữ Lương Vỹ đã kết thúc chóng vánh sau vài tháng. Cô cũng thu mình lại sau những tổn thương.

Đến năm 2013, Châu Hải My hẹn hò cùng 1 bạn trai kém 7 tuổi. Cả hai sống chung như vợ chồng ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau 2 năm bên nhau, Châu Hải My tuyên bố chia tay bạn trai, và đến thời điểm hiện tại, cô vẫn cô đơn lẻ bóng đi về một mình. Chia sẻ về con người mình trong chuyện tình yêu, Châu Hải My cho hay, cô là một người dũng cảm, thẳng thắn, dám yêu dám hận.

Theo 1 số nguồn tin cho biết vì vấn đề sức khoẻ nên Châu Hải My không thể sinh con. Được biết, số lượng tiểu cầu trong máu Châu Hải My rất thấp, nếu bị xuất huyết nhiều sẽ rất khó cầm máu, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ở tuổi ngoài 50, Châu Hải My vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Thế nhưng, người đẹp vẫn 1 mình lẻ bóng.