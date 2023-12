Châu Hải My nhập viện trong tình trạng ngừng thở, tiết lộ tình tiết bất ngờ xung quanh cái chết của nữ diễn viên

Tối 12/12, Sina đưa tin phòng đại diện xác nhận thông tin Châu Hải My qua đời ở tuổi 57. "Châu Hải My đã ra đi vào ngày 11/12 do việc điều trị bệnh không hiệu quả. Cầu mong ở thiên đường, cô ấy không phải chịu đựng bệnh tật. Chị Hải My và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau", studio của nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội Weibo.

Theo nguồn tin trong giới giải trí, Châu Hải My qua đời vì di chứng của căn bệnh Lupus ban đỏ. Hàng xóm của Châu Hải My cho biết trước khi mất, cô được phát hiện ngất xỉu ở nhà riêng. Khi đưa đến bệnh viện, Châu Hải My đã ở trong tình trạng nguy kịch, không còn hơi thở. Sau nhiều giờ cứu chữa, nữ diễn viên có dấu hiệu sinh tồn trở lại, nhưng vẫn hôn mê sâu và được các bác sĩ tiên lượng sức khỏe rất xấu. Theo QQ, cảnh sát cũng đã đến nhà riêng của Châu Hải My để điều tra. Người báo thông tin là nhân viên của Châu Hải My.

Châu Hải My qua đời vì di chứng của bệnh mãn tính

Châu Hải My mắc bệnh Lupus ban đỏ vào năm 1999. Căn bệnh này không thể chữa khỏi và phải dùng thuốc điều trị suốt đời. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa từng thừa nhận việc bản thân mắc căn bệnh này. Cô chỉ cho biết bản thân bị bệnh tiểu cầu thấp. Thời trẻ, Châu Hải My từng ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện với những vết bầm tím khắp người, tiểu cầu chuyển sang màu vàng. Theo Sina, Châu Hải My đã giấu bệnh tình của mình với mẹ nhiều năm qua.

Nguồn tin thân cận với sao nữ này cho biết Châu Hải My rất đau buồn vì bản thân mắc bệnh khó chữa. Cô cũng vì chuyện này mà từ bỏ việc sinh con. Đồng thời, cô cũng phải giảm thời gian làm việc để tránh bệnh tình trở nặng.

Sự ra đi đột ngột của Châu Hải My khiến khán giả tiếc thương

Một tuần trước khi qua đời, Châu Hải My đón sinh nhật mừng tuổi 57. Tương tác cuối cùng của nữ diễn viên với công chúng là vào ngày 8/12, nữ diễn viên đăng ảnh kỷ niệm đóng hai phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 và 2019. Lần cuối cùng Châu Hải My xuất hiện trước công chúng là tại Tuần lễ phim về thiên nhiên và gấu trúc Nhã An lần thứ 9 vào giữa tháng 11.

Nguồn: Sina, Sohu, QQ