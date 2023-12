Hàng triệu người phẫn nộ với thái độ của công ty quản lý sau tin đồn Châu Hải My qua đời

Tình trạng sức khỏe của Châu Hải My đang trở thành tâm điểm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng được dư luận quan tâm là phản ứng của công ty quản lý Châu Hải My đối với tin đồn nữ diễn viên qua đời.

Theo Sina, từ khóa "Nhân viên của Châu Hải My từ chối trả lời" có hơn 6,4 tỷ lượt xem trên mạng xã hội. Trong hàng triệu lượt bình luận, công chúng bày tỏ sự phẫn nộ trước sự im lặng của công ty quản lý Châu Hải My. Họ thắc mắc vì sao phía Châu Hải My phải giấu giếm vấn đề sức khỏe của nữ nghệ sĩ kỳ cựu.

"Tôi không biết đoàn đội của Châu Hải My đang làm gì", "Có một thông cáo đơn giản, nói rõ tình hình của Châu Hải My cho công chúng biết mà công ty quản lý cũng không làm được", "Từ quản lý, trợ lý đến nhân viên của Châu Hải My cứ ngồi im như vậy ư", "Thật không hiểu phía công ty quản lý của Châu Hải My đang nghĩ gì. Họ có thể im lặng lúc nào chứ không phải lúc này", cư dân mạng bức xúc.

Khán giả lo lắng cho sức khoẻ của Châu Hải My

Theo Sina, sự mập mờ và chậm trễ lên tiếng của ê-kíp Châu Hải My đang gây ra sự ầm ĩ không đáng có, làm nổ ra nhiều đồn đoán không hay về tinh hình của ngôi sao Nghĩa bất dung tình . Hiện, trên mạng xã hội Weibo, khán giả vẫn tiếp tục thể hiện sự bất bình, yêu cầu công ty quản lý sớm đưa ra thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.

Từ tối 11/12, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt thông tin tiêu cực về nữ diễn viên Ỷ thiên đồ long ký. Có nguồn tin cho biết Châu Hải My gặp tai nạn ở nhà riêng. Khi được nhân viên phát hiện và đưa đến bệnh viện, cô đã qua đời. Nguồn tin khác lại nói Châu Hải My qua đời vì di chứng của bệnh Lupus ban đỏ. Bất chấp vụ việc gây rúng động dư luận, công ty quản lý của Châu Hải My vẫn giữ im lặng.

Đến sáng 12/12, bạn bè trong giới của Châu Hải My lên tiếng đính chính. Họ cho biết nữ diễn viên chưa qua đời. Theo nhà sản xuất, biên kịch phim Đàm Phi, Châu Hải My đang nằm ở bệnh viện điều trị vấn đề suy giảm tiểu cầu. Cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu. Sau đó ít giờ, lại xuất hiện tin tức gia đình Châu Hải My đã đến Bắc Kinh để nhận giấy chứng tử của nữ diễn viên. Người thân cũng đang chuẩn bị cáo phó, lo liệu tang lễ cho Châu Hải My.

Trước những luồng thông tin trái chiều, công ty quản lý của Châu Hải My vẫn không phản hồi sự việc. Sina, Sohu và nhiều trang truyền thông lớn ở xứ tỷ dân cho biết họ không thể liên lạc với quản lý và trợ lý thân cận của ngôi sao Hong Kong (Trung Quốc). Do đó, tình trạng sức khỏe của Châu Hải My hiện tại là "không thể xác nhận".

Các tin tức về tình trạng sức khỏe của Châu Hải My hiện do đồng nghiệp, bạn bè sao nữ cung cấp, chưa thể xác minh với nhân viên dưới trướng minh tinh Hong Kong (Trung Quốc)

Châu Hải My sinh năm 1966, là mỹ nhân Hong Kong nức tiếng showbiz Hoa ngữ một thời. Với vẻ đẹp thùy mị và đằm thắm, cô được xem là một trong những “nữ thần sắc đẹp” của ngành giải trí Hong Kong thập niên 90. Châu Hải My nổi tiếng với các phim như Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào hùng, Ỷ thiên đồ long ký, Mạt đại hoàng tôn, Tứ hải tung hoành, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương…

Đặc biệt vai diễn Chu Chỉ Nhược của cô trong Ỷ thiên đồ long ký (1994) được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh xứ tỷ dân. Lúc sinh thời, nhà văn Kim Dung đánh giá rất cao Châu Hải My về cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất. Ông từng chia sẻ rằng: "Nếu sớm biết Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược, tôi sẽ thay đổi kết cục để nàng bớt bi đát". Theo Sina, ước tính Châu Hải My có trong tay gần 70 triệu USD gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

\Nguồn: Weibo, Sina