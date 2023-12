Hé lộ tình trạng thực sự của Châu Hải My: Vẫn đang hôn mê và đang được điều trị tích cực?

Sáng nay, truyền thông Hoa ngữ trích lời từ một người quen của Châu Hải My tiết lộ nữ diễn viên không hề qua đời như thông tin được chia sẻ trên mạng.

Theo người này, Châu Hải My hiện giờ đang trong tình trạng hôn mê và được các bác sĩ tích cực điều trị tại bệnh viện. Người này cũng mong mọi người ngừng việc lan truyền tin đồn thất thiệt về nữ diễn viên.

Châu Hải My được cho là đang trong tình trạng hôn mê

Tối qua (11/12), truyền thông Hoa ngữ và cộng đồng mạng xứ Trung không khỏi xôn xao lo lắng trước thông tin nói rằng, Châu Hải My đã qua đời. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu phía quản lý của Châu Hải My không liên tục từ chối các cuộc điện thoại từ truyền thông.

Điều này càng khiến cộng đồng mạng càng lo lắng cho tình hình hiện tại của nữ diễn viên. Những thông tin về Châu Hải My liên tục đứng Top đầu trên bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Cho tới thời điểm hiện tại, phía quản lý Châu Hải My vẫn tiếp tục giữ im lặng trước tình trạng của nữ diễn viên. Trước đó, Châu Hải My từng bác bỏ thông tin nói rằng cô mắc bệnh Lupus ban đỏ: "Tôi không phải bị bệnh, xin đừng tin vào những lời đồn thổi".

Châu Hải My sinh năm 1966 là diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Cô nổi tiếng là nàng "Chu Chỉ Nhược" đẹp nhất màn ảnh. Người đẹp từng có cuộc hôn nhân kéo dài 1 năm với tài tử Lữ Lương Vĩ. Sau khi ly hôn, Châu Hải My đã sống độc thân và không có thêm bất cứ mối tình nào nữa.