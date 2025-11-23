Đừng chiên đậu phụ nữa, nấu theo cách này để có món ăn mềm mịn, ngon đến mức muốn ăn thêm 2 bát cơm

Thỉnh thoảng, khi bạn đã trải qua nhiều ngày ăn quá nhiều thịt cá, bạn muốn đổi khẩu vị nhưng vẫn thèm một món ăn đậm đà và ngon miệng, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thử món đậu phụ - loại nguyên liệu giàu dinh dưỡng và protein. Không phải món đậu phụ rán quen thuộc, cách làm cũng đơn giản hơn đậu phụ Tứ Xuyên, mà vẫn đậm đà, cay nồng và mềm mướt.

Nguyên liệu chính chỉ cần một miếng đậu phụ rồi ninh trong nồi vài phút, sẽ biến thành món ăn "sát thủ cơm". Cách làm đơn giản mà nhanh gọn, hương thơm đậm đà. Chỉ cần trộn cơm với nước sốt thôi là ngon đến nỗi ăn hoài không ngừng. Cùng tìm hiểu công thức món ăn ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món đậu phụ chay cay

Một miếng đậu phụ non, một thìa lớn sa tế, bột ớt, bột tiêu, nước tương, bột bắp, tỏi băm và hành lá thái nhỏ.

Cách làm món đậu phụ chay cay

Bước 1: Lấy đậu phụ non ra khỏi hộp rồi rửa sạch dưới vòi nước. Sau đó cắt đậu phụ thành các khối vuông nhỏ. Đặt một nồi nước lên bếp, thêm một chút muối vào rồi chần đậu trong khoảng 1 phút. Bước này có thể loại bỏ mùi đậu và giúp đậu phụ săn chắc hơn, không dễ bị vỡ khi nấu. Sau đó vớt đậu phụ ra, để ráo nước.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, vặn nhỏ lửa, cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó thêm 1 thìa lớn sa tế (hoặc dùng tương ớt đậu bản Tứ Xuyên) vào, xào cho đến khi dầu chuyển sang màu đỏ và nước sốt dậy mùi thơm. Sau đó đổ nửa bát nước nóng dọc theo mép nồi. Sau khi nước sôi, cho đậu phụ đã chần vào, thêm một thìa nước tương để tạo hương vị. Tiếp đó chỉnh bếp về mức lửa nhỏ và nấu đậu phụ khoảng 3-4 phút.

Mẹo: Nếu thích bạn cũng có thể thái nhỏ 2 cây nấm hương tươi, xào cùng rồi mới cho đậu phụ vào. Việc này giúp món ăn thơm đậm đà và có nhiều tầng hương vị hơn. Sa tế đã có muối nên tùy thuộc khẩu vị mà nêm nếm cho vừa ăn.

Bước 3: Khi nấu, không nên khuấy mạnh bằng thìa. Thỉnh thoảng bạn có thể nhấc nồi lên và lắc nhẹ vài lần để đậu phụ thấm đều gia vị. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 1 thìa canh bột bắp vào cùng chút nước, khuấy đều cho tan. Khi nước dùng của món ăn rút bớt, bạn từ từ rưới nước bột bắp vào để làm sánh lại. Lắc nồi cho đến khi đậu phụ thấm đều nước dùng thì tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa, rắc bột ớt và bột tiêu lên khi còn nóng, cuối cùng rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trên.

Thành phẩm món đậu phụ chay cay

Đậu phụ được chế biến theo cách này có màu đỏ tươi, trông rất hấp dẫn. Khi gắp một miếng và cho vào miệng, nó mềm như bánh pudding. Hương vị cay nồng, mặn mòi và thơm phức hòa quyện hoàn hảo trong miệng. Đậu phụ thấm đẫm nước dùng đậm đà, khiến mỗi miếng cắn đều vô cùng thỏa mãn. Ngon đến mức bạn sẽ không muốn bỏ sót một giọt nước dùng nào!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ chay cay!