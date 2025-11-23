Ăn táo buổi sáng hay tối tốt hơn? Phụ nữ cứ theo 2 công thức này vừa tốt trong kỳ "đèn đỏ" lại đẹp da

"Mỗi ngày một quả táo, không bao giờ phải tới gặp bác sĩ" - đó là câu nói mà hầu tất cả những người theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh đều biết. Táo giàu chất xơ, vitamin C, nhiều chất chống oxy hóa và pectin, mang lại vô số lợi ích. Cụ thể táo có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa; tăng cường miễn dịch; thậm chí còn có tác dụng làm đẹp và nuôi dưỡng làn da. Táo rất phổ biến trong đời sống ẩm thực và được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về câu hỏi "nên ăn táo vào lúc nào?". Theo kinh nghiệm của những người cao tuổi thì họ thường nói: "Ăn táo buổi sáng là táo vàng, ăn táo buổi trưa là táo bạc, ăn táo buổi tối là táo độc". Điều này nghe có vẻ khá đáng sợ, khiến nhiều người e ngại ăn táo vào buổi tối. Liệu câu nói này có đáng tin không? Ăn táo vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Hãy cùng tìm hiểu ngay hôm nay!

Ăn táo thời điểm nào là tốt nhất?

Trên thực tế, theo quan điểm dinh dưỡng hiện đại, bản thân táo không bao giờ "độc hại". Câu nói dựa trên kinh nghiệm của những người cao tuổi thực tế chỉ nhằm nhấn mạnh hơn đến hiệu quả của quá trình tiêu hóa và hấp thụ táo tốt nhất.

Ăn táo vào buổi sáng: Sau một đêm hoạt động, lượng glycogen dự trữ trong cơ thể về cơ bản đã cạn kiệt. Ăn táo vào thời điểm này giúp cơ thể hấp thụ nhanh chóng lượng fructose dồi dào, nhanh chóng bổ sung năng lượng, đánh thức hệ tiêu hóa đang ngủ yên và bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, câu nói "táo vàng" đã nhấn mạnh giá trị hiệu quả cao của táo vào thời điểm này.

Ăn táo vào buổi tối: Nếu bạn đã ăn tối no, gần đến giờ đi ngủ, ăn một quả táo lạnh có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày, đặc biệt là với những người có hệ tiêu hóa yếu, từ đó có khả năng gây khó chịu. Hơn nữa, tiêu thụ đường (kể cả fructose) trước khi đi ngủ chưa chắc đã tốt.

Vậy, lời khuyên khoa học là gì? Hãy tập trung vào 2 điểm chính: Xem xét nhu cầu và hệ tiêu hóa của bạn.

1. Đối với những người muốn kiểm soát cân nặng và bổ sung năng lượng: Nên dùng vào buổi sáng hoặc nửa tiếng trước bữa ăn. Điều này có thể giúp tăng cảm giác no, giảm lượng thức ăn trong các bữa ăn chính và giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

2. Đối với những người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh và có thói quen tập thể dục vào buổi tối: Ăn một quả táo sau khi tập thể dục vào buổi tối có thể bổ sung năng lượng và vitamin kịp thời, điều này hoàn toàn tốt.

3. Nếu bạn có dạ dày nhạy cảm hoặc tiêu hóa kém: Hãy cố gắng tránh ăn táo tươi hoặc táo lạnh trước khi đi ngủ. Nếu bạn muốn ăn trái cây vào buổi tối, hãy thử một cách nhẹ nhàng hơn – nấu chín táo!

2 công thức để ăn "táo nóng": Dễ làm, tốt cho sức khỏe lại ấm bụng

Công thức 1: Nước táo, đường nâu và gừng

Thức uống này đặc biệt tốt cho chị em phụ nữ. Uống một bát vào kỳ kinh hoặc khi tay chân lạnh sẽ giúp bạn ấm áp từ đầu đến chân, rất dễ chịu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả táo, vài lát gừng, 3 quả táo đỏ, 1 miếng đường nâu.

Cách làm nước táo, đường nâu và gừng

Bước 1: Chà táo bằng muối để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất. Sau đó rửa sạch, bỏ lõi, không gọt vỏ (vỏ táo giàu pectin và các dưỡng chất khác, rất bổ dưỡng), rồi cắt thành từng miếng. Táo đỏ rửa sạch, bỏ lõi, dập dập cho dễ tiết dưỡng chất. Cho táo, gừng thái lát và táo đỏ vào nồi, thêm nước vừa đủ (đủ cho 1-2 người). Nếu nhà đông người bạn có thể tăng thêm lượng nguyên liệu phù hợp.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và đun liu riu trong 15-20 phút, hoặc cho đến khi táo mềm và trong. Khi táo mềm, cho đường nâu vào, đun thêm 3-5 phút, khuấy đều cho đến khi đường nâu tan hết. Sau đó tắt bếp, thả ít kỷ tử đã rửa sạch vào.

Mẹo: Nấu táo lâu hơn sẽ làm táo mềm hơn và nước sẽ đậm đà hơn.

Thành phẩm nước táo, đường nâu và gừng

Thức uống này quả thực là "đứa con ấm áp trong thế giới bảo vệ sức khỏe". Đường nâu bổ máu, gừng thanh nhiệt, táo bổ tỳ. Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này không chỉ làm giảm khó chịu trong kỳ kinh nguyệt mà còn ngăn ngừa cảm lạnh. Vị chua ngọt, điểm xuyết chút cay nồng của gừng, mang lại cảm giác ấm áp toàn thân sau khi uống.

Công thức 2: Trà táo cam nóng

Nếu dạo này bạn cảm thấy khô họng hoặc có dấu hiệu cảm lạnh, hãy nhanh chóng pha ngay tách trà táo cam nóng hổi này. Trà vừa ngọt vừa chua, giàu vitamin C, và tốt hơn bất kỳ loại đồ uống nào khác!

Nguyên liệu cần thiết: 1 quả táo, 1 quả cam, 8g trà đen (hoặc trà Thiết Quan Âm), một ít đường phèn.

Cách nấu trà táo cam nóng

Bước 1: Chà xát táo với muối, bỏ lõi và cắt thành từng miếng. Chà xát kỹ cam với muối để làm sạch vỏ (vì chúng ta sẽ dùng vỏ), cắt nửa quả thành lát mỏng và vắt lấy nước từ nửa quả còn lại để sử dụng sau. Cho táo cắt miếng, cam thái lát (cả vỏ) và nước cam vắt vào nồi, đổ thêm lượng nước đủ ngập mặt nguyên liệu. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu liu riu trong khoảng 10 phút, cho đến khi táo mềm và hương cam tỏa ra.

Bước 2: Cho trà đen vào túi lọc rồi thả vào nồi, tiếp tục đun sôi trong 1-2 phút. Sau đó lấy túi trà ra ngay (đun quá lâu sẽ bị đắng). Hoặc bạn có thể ủ trà bên ngoài sau đó cho nước trà vào nấu 1-2 phút. Thêm đường phèn vừa ăn và khuấy cho đến khi tan hết. Sau khi tắt bếp, nếu muốn, bạn có thể thêm một hoặc hai lát chanh tươi, hoặc thêm mật ong sau khi nước đã nguội bớt (nhiệt độ cao sẽ phá hủy các dưỡng chất trong mật ong).

Thành phẩm trà táo cam nóng

Trà này thực sự là một loại "tinh chất làm đẹp dạng nước"! Vị ngọt của táo, vị chua nhẹ của cam và hương vị đậm đà của trà đen hòa quyện hoàn hảo, tạo nên một hương vị phức hợp tuyệt vời. Không chỉ cung cấp nước và dưỡng ẩm, trà đen còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Uống một tách trà sau bữa ăn sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc và giảm cảm giác nhờn rít.

Bạn thấy đấy, táo thực sự là một báu vật, ngon cả khi ăn sống lẫn nấu chín. Đừng quá lo lắng về thời điểm ăn táo nữa, điều quan trọng là tìm đúng phương pháp tốt nhất thích hợp với cơ thể bạn. Từ giờ trở đi, nếu bạn thức dậy sảng khoái vào buổi sáng, hãy thưởng thức một quả táo tươi giòn; nếu bạn muốn xoa dịu cái bụng mệt mỏi vào buổi tối, hãy dành vài phút nấu một bát táo ấm.