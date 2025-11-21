Nguyên liệu này cực tốt cho não, ít cholesterol: Đem nấu 5 món ăn siêu ngon lại nhanh khiến cả nhà mê mệt

Trong số rất nhiều nguyên liệu, có một loại được ca ngợi là "thực phẩm tăng cường trí não số một" đó chính là cá hồi. Cá hồi không chỉ giàu dinh dưỡng và cực kỳ ít cholesterol mà còn có hương vị thơm ngon và có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, được nhiều người yêu thích.

Cá hồi rất giàu axit béo Omega-3, đặc biệt là DHA (axit docosahexaenoic), giúp thúc đẩy đáng kể sự phát triển não bộ và chức năng nhận thức. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo Omega-3 có thể cải thiện trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa não và thậm chí giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Hơn nữa, cá hồi cực kỳ ít cholesterol, chỉ khoảng 50 miligam trên 100 gram, thấp hơn nhiều so với các loại thịt đỏ như thịt lợn và thịt bò, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Hôm nay chúng ta hãy cùng tham khảo các công thức làm 5 món ăn ngon với cá hồi.

1. Cá hồi áp chảo

Đây là món ăn thơm ngon, làm vô cùng dễ và nhanh. Thành phẩm món ăn này giòn bên ngoài, mềm bên trong, ăn rất ngon.

Nguyên liệu: 1 miếng cá hồi, một chút muối, bột tiêu đen, chanh, dầu ô liu.

Cách làm món cá hồi áp chảo

Bước 1: Bạn cho cá hồi vào ngâm với sữa tươi khoảng 15 phút để khử mùi tanh sau đó rửa sạch. Dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó bạn rắc một chút muối đều lên miếng cá cùng với bột tiêu rồi ướp trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Đun nóng chảo ở mức lửa vừa, thêm một ít dầu ô liu rồi cho cá hồi vào chảo và chiên cho đến khi vàng nâu cả hai mặt (khoảng 2-3 phút mỗi mặt). Sau đó bạn lấy cá hồi ra đĩa, vắt một chút nước cốt chanh lên rồi ăn kèm với các loại rau hoặc cơm.

Thành phẩm món cá hồi áp chảo

Món ăn sau khi hoàn thành với lớp bên ngoài vàng hơi giòn, mềm và mọng nước bên trong, vị chua của chanh có thể trung hòa độ dầu, hương vị thanh mát, không gây ngán.

2. Sashimi cá hồi

Món ăn này được chế biến đảm bảo độ tươi ngon nguyên bản của cá hồi. Khi ăn cùng lá tía tô và mù tạt rồi chấm vào nước tương quả là tuyệt vời

Nguyên liệu: Cá hồi tươi, wasabi, nước tương, lá tía tô, củ cải bào sợi nhỏ.

Cách làm món sashimi cá hồi

Bước 1: Để làm món ăn này bạn hãy chọn mua loại cá hồi an toàn để ăn sống. Mua phần phi lê cá sau đó, lọc bỏ lớp da rồi thái lát mỏng.

Bước 2: Chuẩn bị một đĩa có cho đá lạnh được bào nhỏ. Sau đó lót một lớp củ cải bào sợi nhỏ rồi xếp cá hồi thái lát lên trên, trang trí bằng các lá tía tô xung quanh. Khi ăn bạn chuẩn bị nước tương, pha kèm wasabi, gừng hồng thái lát mỏng, lá tía tô.

Thành phẩm món sashimi cá hồi

Món ăn này được chế biến từ cá hồi tươi sống nên giữ được vị ngọt nguyên bản tối đa của nguyên liệu. Khi ăn, bạn sẽ thấy cá hồi như được tan chảy trong miệng.

3. Salad cá hồi và bơ

Món ăn này được những người theo đuổi chế độ ăn kiêng/chế độ ăn lành mạnh/người đam mê thể hình rất yêu thích bởi ít béo, nhiều protein.

Nguyên liệu: Cá hồi, quả bơ, rau xà lách, cà chua bi, dầu ô liu, nước cốt chanh.

Cách làm salad cá hồi và bơ

Bước 1: Cá hồi bạn rửa sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó tùy thuộc vào sở thích bạn có thể chiên hoặc hấp cá hồi cho đến khi chín. Quả bơ bạn bóc bỏ vỏ rồi thái thành các lát hoặc miếng hình hạt lựu. Rau xà lách rửa sạch, thái miếng to. Cà chua bi, rửa sạch, cắt đôi.

Bước 2: Cho rau xà lách, bơ, cà chua bi, cá hồi vào tô. Sau đó "bẻ" cá hồi thành các miếng nhỏ, rưới thêm dầu ô liu và nước cốt chanh vào rồi trộn đều.

Thành phẩm món salad cá hồi và bơ

Món ăn này có đặc điểm tươi mát và tốt cho sức khỏe, giàu protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh, phù hợp với những người đang cố gắng giảm cân hoặc tập thể dục.

4. Cá hồi sốt teriyaki

Món ăn này được nấu theo kiểu sốt teriyaki - Nhật Bảo có vị mặn, ngọt, hấp dẫn vô cùng.

Nguyên liệu: Cá hồi, một miếng bơ nhỏ, 20ml nước tương, 110gr đường nâu, 7.5gr gừng băm, 5gr tỏi băm, 15ml mật ong, 15ml dầu mè, 45ml rượu Mirin, một chút muối, bột tiêu.

Cách làm món cá hồi sốt teriyaki

Bước 1: Sơ chế sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô nước ở miếng cá hồi. Tiếp theo ướp cá hồi với một ít muối, tiêu lên trên bề mặt và dùng tay xoa đều gia vị trong 3 phút để ngấm gia vị. Sau đó đặt chảo lên bếp, cho bơ vào rồi chiên cá hồi cho đến khi cả hai mặt hơi vàng nâu. Tiếp theo bạn nấu sốt teriyaki. Cho 20ml nước tương, 110gr đường nâu vào bát, khuấy đều đến khi đường tan hoàn toàn. Sau đó thêm 7.5gr gừng băm, 5gr tỏi băm, 15ml mật ong, 15ml dầu mè, 45ml rượu Mirin, khấu đều. Sau đó cho hỗn hợp vào nồi, đặt lên bếp vào và đun nhỏ lửa trong 3 phút đến khi sánh lại là được. Bạn cũng có thể mua sốt teriyaki đóng chai được bán ở siêu thị để nấu món ăn này.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho cá đã chiên vào nồi sốt teriyaki, nấu trong khoảng 1-2 phút. Khi nấu bạn hãy dùng thìa rưới đều sốt teriyaki lên miếng cá hồi để gia vị thấm đều và món ăn thêm bắt mắt. Khi nước sốt đã sánh lại thì lấy ra đĩa, rắc một ít hạt mè lên trên để trang trí.

Thành phẩm món cá hồi sốt teriyaki

Cá có hương vị nước tương đậm đà, được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng nên vừa mềm mướt, béo, thơm và rất hợp để ăn với cơm.

5. Cơm cá hồi nướng phô mai

Nguyên liệu: 1 miếng cá hồi, 1-2 bát cơm (tùy thuộc khẩu phần ăn), lượng phô mai mozzarella vừa đủ, 1 miếng bơ, 1/2 củ hành tây, 3 cây nấm hương tươi, một chút muối, bột tiêu đen.

Cách làm món cơm cá hồi nướng phô mai

Bước 1: Thái hành tây (hoặc cà rốt) và nấm hương thành miếng dạng hạt lựu. Cá hồi sau khi sơ chế sạch, thấm khô nước thì thái hạt lựu và ướp với hạt tiêu đen và muối trong 15 phút. Đun nóng chảo với bơ cho đến khi tan chảy, sau đó cho hành tây và nấm hương vào xào. Tiếp theo, cho cá hồi vào xào cho đến khi cá chuyển màu, sau đó thêm muối và hai thìa canh sốt cà chua vào, đảo đều.

Bước 2: Thêm cơm vào và xào cho đến khi tơi xốp. Sau đó bạn trút vào các thố sứ dùng cho lò nướng (hoặc bát), rắc một lớp phô mai mozzarella lên trên. Sau đó đặt vào trong lò nướng và bật lò ở nhiệt độ 180℃ trong 10 phút cho đến khi phô mai mozzarella vàng nâu.

Thành phẩm món cơm cá hồi nướng phô mai

Món cơm cá hồi nướng phô mai với thịt cá hồi chín mềm, béo, cơm dẻo ngon và không hề bị khô. Hương vị và mùi thơm của phô mai mozzarella khiến món ăn càng thêm hấp dẫn, đặc biệt trẻ em thích mê.

Mẹo lựa chọn và bảo quản cá hồi

Tiêu chí lựa chọn: Cá hồi tươi có thịt màu đỏ cam, kết cấu trong, khi ấn vào có độ đàn hồi và không có mùi.

Bảo quản: Bảo quản lạnh không quá 2 ngày. Để bảo quản lâu dài, hãy hút chân không và đông lạnh.

Cá hồi không chỉ là thực phẩm bổ não mà còn là một nguyên liệu lành mạnh, ít cholesterol và giàu dinh dưỡng. Dù làm món áp chảo, sashimi, teriyaki hay trộn cùng cơm rồi nướng với phô mai, cá hồi đều vô cùng thơm ngon. Lần tới khi bạn băn khoăn không biết nên ăn gì, sao không thử cá hồi - vừa ngon vừa bổ dưỡng!