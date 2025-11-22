Bữa tối mùa đông, hãy luân phiên nấu 5 món ăn này, vừa ngon miệng lại giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lạnh

Vào mùa đông lạnh giá, hệ miễn dịch của cơ thể phải đối mặt với một thách thức to lớn. Nhiệt độ thấp khiến virus và vi khuẩn hoạt động mạnh hơn, cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để chống chọi với cái lạnh, làm tăng gánh nặng cho hệ miễn dịch. Lúc này, việc tăng cường hệ miễn dịch trở nên đặc biệt quan trọng. Một chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa để tăng cường hệ miễn dịch. Dưới đây là 5 công thức món ăn giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể giúp bạn ấm áp mà không gây tăng cân.

1. Đậu phụ muối tiêu

Nguyên liệu cần thiết: 1 miếng đậu phụ to (khoảng 400g), 50g bột bắp, lượng muối thích hợp, bột tiêu, bột ớt, dầu ăn.

Cách làm món đậu phụ muối tiêu

Bước 1: Đậu phụ cắt thành khối vuông nhỏ có kích thước khoảng 2cm. Sau đó lăn qua bột bắp sao cho phủ đều một lớp mỏng.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho đậu phụ vào và chiên trên lửa vừa. Chiên cho đến khi các mặt đậu phụ chín vàng nâu và giòn.

Bước 3: Vớt đậu phụ chiên ra khỏi dầu và để ráo. Khi đậu còn nóng, rắc muối, bột tiêu và bột ớt (nếu không ăn cay thì bỏ bột ớt). Trộn đều là hoàn thành.

2. Tôm bơ

Nguyên liệu cần thiết: 300g tôm (bóc vỏ, giữ đuôi), một chút muối, bột tiêu, 2 thìa bơ, 3 tép tỏi (băm nhỏ), 1 thìa nước cốt chanh và một nhúm rau mùi tây băm nhỏ.

Cách làm món tôm bơ

Bước 1: Sau khi tôm rửa sạch, bóc vỏ bạn dùng khăn bếp thấm khô để tránh dầu bắn ra ngoài khi chiên và giúp tôm dễ chín vàng hơn. Đun chảy bơ trong chảo ở lửa nhỏ để tránh bị cháy. Tiếp đó bạn có thể trút đầu tôm vào xào một lúc để tiết dầu tôm giúp món ăn đẹp mắt hơn. Cho tỏi băm (ớt nếu thích) vào và xào trong khoảng 30 giây.

Bước 2: Sau đó cho tôm vào chảo và chiên mỗi mặt khoảng 2-3 phút, cho đến khi chuyển sang màu đỏ và cuộn tròn lại. Điều quan trọng là kiểm soát nhiệt độ, nếu bạn dùng lửa quá nhỏ sẽ không ngon, còn lửa lớn quá sẽ bị chín quá.

Bước 3: Trước khi tắt bếp, rưới nước cốt chanh và rắc rau mùi tây thái nhỏ, đảo đều. Nước cốt chanh sẽ giúp cân bằng vị béo ngậy của bơ, mang đến hương vị tươi mát. Tổng thời gian nấu món ăn này khoảng 10 phút. Đây là một món ăn đơn giản nhưng hương vị tinh tế!

3. Thịt gà dầu hành

Nguyên liệu cần thiết: 1 con gà khoảng 1kg, 1/4 củ hành tây, một nắm hành lá, 5 lát gừng, 2 thìa rượu nấu ăn, muối và hạt tiêu cho vừa ăn, 3 thìa dầu ăn, nước tương cá hấp, nước tương, dầu hào, một ít đường.

Cách làm món thịt gà dầu hành

Bước 1: Sơ chế sạch gà sau đó xát muối và chút bột tiêu khắp trong và ngoài, ướp trong 20 phút. Rửa sạch rồi cắt hành lá thành từng khúc, giữ lại một ít để thái nhỏ. Cho nước vào nồi lớn, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn. Khi nước sôi, cho thịt gà vào, luộc ở lửa nhỏ trong 20 phút (cho đến khi dễ dàng dùng đũa xiên qua). Vớt thịt gà ra và để nguội.

Bước 2: Trong lúc chờ gà nguội bạn pha nước sốt gồm 2 thìa canh nước tương cá hấp, 1 thìa canh nước tương nhạt, 1 thìa canh dầu hào, một ít đường và 3 thìa canh nước nóng. Khuấy đều là nước sốt đã hoàn thành.

Bước 3: Đun nóng dầu trong chảo ở lửa vừa và phi hành lá cùng hành tây đã thái nhỏ cho đến khi vàng nâu (khoảng 5 phút). Vớt hành lá ra và để lại dầu hành. Chặt gà thành miếng, rưới dầu hành lá lên khắp thịt gà. Sau đó rưới thêm nước sốt đã pha và rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Mùi thơm của hành lá quyện với vị ngọt ngon của thịt gà cùng nước sốt đậm đà thật khó cưỡng!

4. Sườn heo hấp khoai lang

Nguyên liệu cần thiết: 500g sườn heo, 2 củ khoai lang, gừng băm, tỏi băm, hành lá thái nhỏ (tùy chọn), 1.5 thìa canh bột năng, 1 thìa canh dầu hào, lượng gia vị thích hợp.

Cách làm món sườn heo hấp khoai lang

Bước 1: Rửa sạch sườn, rồi chặt thành các miếng vừa ăn. Sau đó cho sườn heo vào thố, thêm gừng và tỏi băm vào, trộn đều. Tiếp đó bạn cho bột năng và dầu hào, gia vị vào rồi trộn đều; rưới thêm một ít dầu ăn lên tiếp tục trộn đều. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và ướp sườn trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Khoai lang bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành các miếng có độ dày vừa phải. Xếp khoai môn vào đáy đĩa sâu lòng. Sau khi sườn ướp xong, xếp sườn lên đĩa đựng khoai môn. Đặt đĩa sườn heo khoai môn lên xửng và hấp trong khoảng 50 phút. Sau khi món ăn chín, lấy ra khỏi nồi hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên và thưởng thức.

5. Cá vược hấp

Nguyên liệu cần thiết: 1 con cá vược/cá chẽm, hành lá, gừng, nước tương cá hấp, muối, rượu nấu ăn, dầu ăn.

Cách làm món cá vược hấp

Bước 1: Làm sạch cá vược rạch vài đường trên thân cá rồi ướp với chút muối và rượu nấu ăn trong 15 phút. Thái hành lá và gừng thành sợi mỏng. Cho một ít gừng vào bụng cá, phần còn lại rải đều lên thân cá.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, sau đó cho cá vược vào nồi và hấp trong 8-10 phút. Sau đó lấy đĩa cá ra khỏi nồi hấp, đổ nước đọng trong đĩa đi và bỏ gừng cùng hành lá. Tiếp đó bạn rải hành lá chẻ nhỏ và gừng thái sợi mới lên, thêm ớt thái lát để trang trí rồi rưới nước tương cá hấp lên trên và đổ dầu nóng lên trên. Vậy là món ăn hoàn thành.

Vào mùa đông lạnh giá, bạn hãy luân phiên nấu 5 món ăn ngon miệng này cho gia đình thưởng thức vừa để thay đổi khẩu vị lại tăng cường thêm lớp bảo vệ cho sức khỏe của cả nhà, tăng cường khả năng miễn dịch. Từ đó giúp cả gia đình trải qua một mùa đông ấm áp và khỏe mạnh.