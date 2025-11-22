Nếu muốn kiểm soát đường huyết, bổ phổi, tăng cường tỳ vị và ngừa ho mùa đông: 2 thức uống này dễ làm và ngon

Có câu nói: "Mỗi ngày một quả táo, không bao giờ phải tới gặp bác sĩ". Táo là loại trái cây bổ dưỡng, ngon miệng và không đắt. Ít chất béo và đường, giàu pectin cùng nhiều loại vitamin, có thể nuôi dưỡng dạ dày và ruột, dưỡng ẩm cho phổi, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và tăng cường hệ miễn dịch. Táo là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe hàng ngày trong mùa đông.

Cách thông thường mà chúng ta sử dụng táo là ăn tươi. Chỉ cần rửa sạch và ăn trực tiếp để cảm nhận vị giòn ngọt nguyên bản. Táo giòn, ngọt, thơm ngon, lại hỗ trợ tiêu hóa. Tất nhiên, ngoài việc ăn như một loại trái cây tươi, bạn cũng có thể biến tấu thành các món ăn khác như: mứt táo, táo sấy, bánh táo... Mùa đông hanh khô, chúng ta thường cảm thấy khô họng và thỉnh thoảng bị ho. Lúc này nếu dùng một quả táo đun cùng vài nguyên liệu là có thức uống tốt cho sức khỏe, làm dịu cổ họng, ấm dạ dày. Nước táo không cần đường, lại có vị ngọt thanh, ngon hơn bất kỳ loại nước giải khát nào.

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ hai cách chế biến táo thơm ngon. Nấu táo với 2 nguyên liệu này giúp kiểm soát đường huyết, bổ phổi, tăng cường tỳ vị. Các công thức làm đơn giản, thơm ngon, vị ngọt thanh, sánh mịn.

1. Nước táo và dưa chuột

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả táo cỡ vừa và một quả dưa chuột.

Cách nấu nước táo và dưa chuột

Bước 1: Bạn dùng muối chà xát lên toàn bộ quả táo nhẹ nhàng sau đó rửa sạch. Bạn có thể để nguyên vỏ (hoặc gọt rời vỏ ra) rồi cắt phần thịt táo thành các khối nhỏ có kích thước bằng nhau. Đừng vứt vỏ táo đi vì lượng pectin trong vỏ táo rất nhiều nên hãy tận dụng để nấu cùng. Trường hợp ruột dễ bị kích thích thì hãy gọt vỏ táo đi.

Bước 2: Dưa chuột bạn rửa sạch rồi gọt vỏ, bỏ ruột, sau đó cắt thành từng miếng có kích thước tương đương với táo. Việc loại bỏ hạt dưa chuột có thể giúp thành phẩm không bị chát. Hơn nữa, vì hạt dưa chuột chứa nhiều chất xơ thô nên thường dai sau khi nấu, vì vậy những người có dạ dày nhạy cảm nên loại bỏ hạt.

Bước 3: Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi ở lửa lớn, sau đó cho táo vào và đun nhỏ lửa ở lửa vừa trong 8 phút. Tiếp theo, cho dưa chuột vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 phút. Dưa chuột chín rất nhanh nên nếu nấu quá lâu, sẽ mất độ ẩm, trở nên nhũn và không ngon. Sau đó tắt bếp ủ trong nồi thêm 3 phút. Sau khi mở nắp, lấy bỏ vỏ táo, để nguội bớt rồi mới dùng. Không ăn khi còn quá nóng để tránh gây kích ứng dạ dày.

Thành phẩm nước táo và dưa chuột

Nấu táo giúp pectin dễ được cơ thể hấp thụ hơn và có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đun dưa chuột giúp làm giảm đặc tính hàn của chúng và giảm thiểu kích ứng dạ dày cũng như ruột. Khi kết hợp 2 thực phẩm này cùng nhau sẽ cung cấp nước và độ ẩm, tạo nên một chế độ ăn uống cân bằng hơn. Kết cấu của táo và dưa chuột sau khi nấu rất mềm mại, ngọt thanh giúp những người có vấn đề về dạ dày dễ dàng ăn - uống, đồng thời thúc đẩy tiêu hóa và giảm đầy hơi.

2. Nước táo và kỷ tử

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả táo, một nắm quả kỷ tử (10g).

Cách nấu nước táo và kỷ tử

Bước 1: Dùng muốn chà xát toàn bộ quả táo sau đó rửa sạch. Gọt vỏ và bỏ lõi, sau đó cắt táo thành từng miếng nhỏ (các miếng táo phải có kích thước vừa phải để có thể chín kỹ nhưng không bị nhũn hoặc biến dạng). Cho các miếng táo đã cắt nhỏ vào bát, đổ đủ nước để ngập khoảng 1/3 miếng táo; quá nhiều nước sẽ làm loãng hương vị trái cây. Kỷ tử ngâm một lúc cho mềm, rửa sạch rồi thả vào bát táo.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi hấp, đặt bát đựng táo lên xửng, đậy nắp nồi và hấp ở lửa vừa trong khoảng 15 phút (táo khá cứng nên cần hấp đủ lâu để làm mềm; những người có dạ dày nhạy cảm có thể hấp thêm 2-3 phút). Sau khi hấp, lấy bát táo ra. Lúc này, táo và phần nước sẽ rất ngon, ngọt thanh, không bị ngấy. Nếu thích ngọt hơn, bạn có thể thêm một ít mật ong hoặc đường phèn (khi còn nóng) và khuấy cho đến khi tan hết. Để nguội bớt rồi thưởng thức cả táo và nước cùng lúc.

Thành phẩm nước táo và kỷ tử

Táo giàu vitamin C và kali, trong khi kỷ tử chứa polysaccharides. Hấp cả hai loại quả này cùng nhau giúp chiết xuất nhiều chất dinh dưỡng hơn, bổ sung nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày, tăng cường khả năng miễn dịch và giảm các triệu chứng khó chịu như cảm lạnh nhẹ. Nước táo và kỷ tử hấp là một món ăn nhẹ nhàng, bổ dưỡng, chủ yếu có lợi cho dạ dày cùng ruột, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Đồng thời dưỡng ẩm, giảm khô miệng, ho và các triệu chứng khác. Món ăn này đặc biệt phù hợp cho những người có dạ dày nhạy cảm hoặc lượng đường trong máu cao để duy trì sức khỏe hàng ngày.