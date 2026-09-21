Đi làm đừng bao giờ than vãn 5 điều này trước mặt đồng nghiệp, nếu không muốn lúc khó lại chẳng ai muốn giúp

Công sở cần sự chia sẻ để mọi người phối hợp, nhưng không phải chuyện gì cũng nên biến thành đề tài ở bàn làm việc. Một lời than vô tình có thể bị nghe sai, kể lại thiếu ngữ cảnh hoặc khiến người khác cảm thấy bạn đang mang năng lượng tiêu cực cho cả nhóm. Giữ chừng mực không có nghĩa là sống khép kín; đó là cách bảo vệ hình ảnh cá nhân và các mối quan hệ nghề nghiệp.

1. Than lương thấp, thưởng ít hoặc so sánh thu nhập

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm vì dễ tạo cảm giác cạnh tranh, so bì và làm rạn nứt quan hệ. Nếu thấy mức thu nhập chưa tương xứng, hãy chuẩn bị thành tích, phạm vi công việc và dữ liệu thị trường để trao đổi trực tiếp với quản lý hoặc bộ phận nhân sự, thay vì than phiền trong giờ nghỉ. Thông tin lương thưởng thường được khuyến nghị nên chia sẻ thận trọng trong môi trường công sở.

2. Kể xấu sếp hoặc chỉ trích công ty

Bạn có thể không hài lòng với cách quản lý, chính sách hay một quyết định nào đó, nhưng nói bằng cảm xúc trước đồng nghiệp hiếm khi giải quyết được vấn đề. Câu chuyện có thể lan đi, quay lại với phiên bản khác và khiến bạn bị nhìn nhận là người khó hợp tác. Nếu có góp ý, hãy tập trung vào sự việc cụ thể, tác động của nó và phương án cải thiện; nếu vấn đề nghiêm trọng, trao đổi qua kênh phù hợp.

3. Phàn nàn về khối lượng công việc mỗi ngày

Công việc quá tải là điều cần được nêu ra, nhưng than vãn liên tục không khiến đầu việc tự ít đi. Trái lại, nó có thể khiến đồng nghiệp cảm thấy bạn bi quan hoặc né trách nhiệm. Hãy chuyển lời than thành yêu cầu rõ ràng: "Tôi đang có ba việc cần xong trước thứ Sáu, chúng ta có thể thống nhất thứ tự ưu tiên không?". Cách giao tiếp dựa trên dữ kiện giúp người khác dễ hỗ trợ hơn.

4. Chê bai năng lực hoặc kể lỗi của đồng nghiệp khác

Một lần cùng bàn tán, bạn có thể thấy mình được "đồng minh", nhưng người nghe cũng sẽ tự hỏi: Khi họ vắng mặt, bạn có nói về họ như vậy không? Nếu đồng nghiệp làm việc chưa tốt, hãy trao đổi trực tiếp, nêu rõ việc cần phối hợp và lưu lại thông tin liên quan khi cần. Nói xấu sau lưng thường hạ thấp hình ảnh của chính người kể hơn là giải quyết mâu thuẫn.

5. Trút mọi khủng hoảng cá nhân vào nơi làm việc

Áp lực gia đình, tài chính, sức khỏe hay chuyện tình cảm đều đáng được cảm thông. Tuy nhiên, kể quá chi tiết với nhiều đồng nghiệp có thể khiến bạn mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân và vô tình tạo gánh nặng cảm xúc cho người nghe. Hãy chọn một người thực sự đáng tin hoặc tìm nguồn hỗ trợ phù hợp bên ngoài công sở; với đồng nghiệp, chỉ cần chia sẻ vừa đủ để họ hiểu những điều có thể ảnh hưởng đến công việc.

Nguyên tắc đơn giản là: Nếu một lời than không dẫn đến giải pháp, không cần nhiều người biết và có thể làm tổn hại uy tín của người khác hoặc chính bạn, hãy dừng lại trước khi nói. Người khiến đồng nghiệp muốn hỗ trợ không phải người không bao giờ gặp khó, mà là người biết nói về khó khăn một cách bình tĩnh, cụ thể và tôn trọng mọi người.