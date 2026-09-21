Top 3 con giáp may mắn nhất tiết Thu phân

Thu Phân là tiết khí thứ mười sáu trong hai mươi tư tiết khí, đánh dấu thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau, khí trời chính thức bước sâu vào mùa thu. Năm nay Thu Phân rơi vào ngày 23/9, vẫn nằm trong tháng 8 Âm lịch, tức tháng Đinh Dậu mang hành Kim. Ba con giáp nằm trong tam hợp Tỵ Dậu Sửu vì thế tiếp tục là những cái tên nổi bật nhất trong giai đoạn tiết khí này.

Tuổi Tỵ

Trong tiết Thu Phân, tuổi Tỵ có khá nhiều thuận lợi về tài lộc và khả năng thuyết phục người khác. Đây là giai đoạn những quyết định được đưa ra thường mang lại kết quả tốt hơn mong đợi, có thể là một khoản thu nhập phụ, một cơ hội hợp tác sinh lời, hoặc một đề xuất công việc được chấp thuận nhanh chóng. Với bản tính thông minh và nhạy bén, tuổi Tỵ trong tiết khí này nên mạnh dạn tin vào phán đoán của chính mình. Lời khuyên là nên phân bổ khoản thu nhập mới theo tỷ lệ hợp lý giữa chi tiêu và tiết kiệm, tránh để niềm vui trước mắt cuốn đi sự tính toán cần thiết.

Tuổi Dậu

Là bản mệnh của tháng, tuổi Dậu trong tiết Thu Phân sở hữu lợi thế tài chính rõ rệt nhất trong ba tuổi. Công việc có xu hướng thuận theo ý muốn, dễ nhận được sự tin tưởng và giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn từ cấp trên hoặc đối tác. Tuy nhiên, chính vì đang ở thế thuận lợi nhất, tuổi Dậu cũng dễ chi tiêu rộng rãi hơn mức cần thiết. Lời khuyên là nên giữ lại một phần thu nhập để dành, thay vì tiêu hết những gì kiếm được, để tài lộc không chỉ đến mà còn ở lại lâu dài.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong tiết Thu Phân được trợ lực khá tốt ở khía cạnh sự nghiệp và những kế hoạch cần sự kiên trì. Một nỗ lực âm thầm theo đuổi từ trước có thể bắt đầu cho thấy kết quả rõ ràng hơn, hoặc một sự công nhận đến đúng lúc từ những người xung quanh. Với bản tính chăm chỉ và ít khi vội vàng, đây là giai đoạn tính cách bền bỉ của tuổi Sửu được đền đáp xứng đáng. Lời khuyên là nên tận dụng đà thuận lợi để hoàn tất những việc còn dang dở, nhưng đừng ôm đồm thêm quá nhiều trách nhiệm mới trong cùng một lúc.

Nhìn chung, tiết Thu Phân năm nay mang đến cho ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu một giai đoạn khá thuận lợi về công việc, tài lộc và sự nghiệp. Đây là thời điểm phù hợp để cả ba tuổi tận dụng đà may mắn nhằm củng cố nền tảng vững vàng hơn, chuẩn bị sẵn sàng cho những tháng cuối năm sắp tới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.