Công chúa Alexandra xứ Hanover vừa có một màn "đào lại tủ đồ" đặc biệt. Ngày 18/9, cô chia sẻ trên Instagram hình ảnh diện một thiết kế Givenchy vintage từng thuộc về bà ngoại Grace Kelly. Đây chính là chiếc váy mà Công nương Grace của Monaco từng mặc tại một buổi dạ tiệc trước đám cưới của Juan Carlos và Sofia của Tây Ban Nha ở Athens năm 1962. Sau 64 năm, thiết kế này một lần nữa xuất hiện trước công chúng, lần này trên người cháu gái của biểu tượng thời trang Hollywood.

Chiếc váy Givenchy từ năm 1962 trở lại sau hơn 6 thập kỷ

Thiết kế mà Alexandra lựa chọn là một chiếc váy dạ hội Givenchy màu vàng ánh kim, dáng dài và ôm nhẹ cơ thể. Bề mặt váy được phủ bởi những chi tiết lấp lánh, tạo hiệu ứng bắt sáng rất nổi bật. Phần cổ tròn, lưng khoét và chân váy hơi xòe giúp thiết kế dù đã hơn 60 năm tuổi vẫn mang vẻ khá hiện đại.





Trước đó, vào tháng 5/1962, Grace Kelly và Hoàng thân Rainier III của Monaco tới Athens để tham dự các hoạt động trước đám cưới của Công chúa Sofia của Hy Lạp và Juan Carlos. Trong một buổi dạ tiệc white-tie ngày 12/5, Grace xuất hiện với chính chiếc Givenchy này. Khi đó, bà phối váy với nhiều phụ kiện cầu kỳ hơn, gồm găng tay trắng dài, trang sức kim cương và một chiếc tiara, tạo nên diện mạo rất đặc trưng của các buổi dạ hội Hoàng gia thời bấy giờ.

Trong khi đó, Alexandra chọn cách phối đơn giản hơn rất nhiều. Cô để tóc nâu xõa tự nhiên, đeo trang sức tối giản, thêm một chiếc vòng tay vàng và cầm túi nhỏ màu đen. Chính cách tiết chế phụ kiện khiến toàn bộ sự chú ý dồn vào chiếc váy vintage, đồng thời giúp thiết kế mang vẻ hiện đại hơn khi xuất hiện sau hơn sáu thập kỷ.





Cháu gái Grace Kelly tiếp tục đưa những món đồ của bà trở lại đời sống thời trang

Đây không phải lần đầu Alexandra tìm đến tủ đồ của Grace Kelly. Trước đó, cô từng mặc một bộ trang phục vintage của bà ngoại trong dịp Quốc khánh Monaco năm 2024. Việc những món đồ từng gắn với Grace tiếp tục xuất hiện trên thế hệ trẻ trong gia đình khiến câu chuyện về phong cách của bà có thêm một chương mới.

Điều thú vị là Alexandra diện chiếc váy Givenchy này chỉ ít ngày sau khi công bố đính hôn với bạn trai lâu năm Ben-Sylvester Strautmann. Cặp đôi thông báo tin vui ngày 11/9 sau khoảng một thập kỷ bên nhau. Chiếc nhẫn đính hôn của Alexandra cũng gây chú ý với viên kim cương vàng 4,8 carat, vô tình tạo nên sự đồng điệu về màu sắc với chiếc váy vàng mà cô lựa chọn sau đó.

Từ Grace Kelly đến Alexandra, chiếc váy Givenchy không chỉ đơn thuần là một món đồ vintage. Nó đã đi qua hai thế hệ phụ nữ trong cùng một gia đình, xuất hiện lần đầu tại một sự kiện Hoàng gia quan trọng của những năm 1960 và nay trở lại trong một giai đoạn đặc biệt của Alexandra. Cách cô mặc lại thiết kế cũ nhưng phối theo tinh thần tối giản hơn cũng cho thấy một món đồ thời trang đẹp có thể thay đổi theo người mặc mà vẫn giữ được câu chuyện vốn có.