Nhiều nhân viên vẫn mặc định rằng muốn được sếp quý thì phải luôn bận rộn, nhận hết việc và sẵn sàng tăng ca. Nhưng thực tế, người quản lý thường cần một nhân sự giúp đội nhóm vận hành trơn tru, giảm rủi ro và giải quyết được vấn đề. "Làm ít hưởng nhiều" ở đây không phải lười biếng hay né trách nhiệm, mà là làm việc có trọng tâm, biết tận dụng năng lực và tạo ra kết quả lớn hơn số giờ bỏ ra. Những nhân sự được đánh giá cao thường nổi bật ở sự chủ động, khả năng hợp tác và tính ổn định trong cách hoàn thành công việc.

1. Người biết chọn việc tạo giá trị lớn

Họ không lao vào mọi đầu việc chỉ để chứng minh mình bận. Thay vào đó, họ hiểu mục tiêu chung, nhận diện việc nào ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, tiến độ, khách hàng hoặc rủi ro của dự án. Khi báo cáo, họ không chỉ kể đã làm bao nhiêu việc mà cho thấy việc đó tạo ra kết quả gì. Người biết nhìn xa hơn phạm vi chiếc ghế của mình thường được đánh giá cao vì họ hiểu cách công việc cá nhân gắn với hoạt động chung của tổ chức.

2. Người làm việc chắc chắn, ít phải sửa

Một nhân viên có thể không nói nhiều, nhưng nếu giao việc là có thể yên tâm về chất lượng và thời hạn, họ luôn có "điểm cộng" lớn. Sếp không cần người liên tục hỏi từng bước, báo tin muộn hoặc để lại nhiều lỗi cho người khác xử lý. Làm ít hơn nhưng đúng ngay từ đầu sẽ tiết kiệm thời gian cho cả nhóm, đồng thời tạo hình ảnh đáng tin cậy. Khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các đặc điểm được lãnh đạo coi trọng.

3. Người biết báo cáo ngắn mà trúng

Họ không gửi một chuỗi tin nhắn dài khiến quản lý phải tự lọc thông tin. Một bản cập nhật tốt thường gồm ba ý: việc đã hoàn thành, vấn đề đang tồn tại và phương án đề xuất. Cách trao đổi này cho thấy nhân viên hiểu thời gian của sếp có giá trị, đồng thời không biến khó khăn thành gánh nặng một chiều. Giao tiếp rõ ràng, chủ động và biết trình bày phương án giúp công việc phối hợp hiệu quả hơn.

4. Người biết kéo đồng nghiệp cùng tiến

Có những người không nhất thiết là chuyên gia giỏi nhất, nhưng ai cũng muốn làm việc cùng vì họ chia sẻ thông tin, hỗ trợ đúng lúc và không giành công về mình. Kiểu nhân sự này giảm được ma sát trong đội nhóm, giúp sếp bớt phải đứng ra giải quyết xung đột. Khả năng chia sẻ và tinh thần hợp tác vì thế thường được xem là phẩm chất quan trọng của một nhân viên tốt.

5. Người biết nói "không" một cách thông minh

Nhận hết mọi việc chưa chắc là tận tâm; đôi khi đó là nguyên nhân làm chất lượng đi xuống. Người được sếp tin thường biết nêu rõ khối lượng công việc hiện tại, thời hạn và thứ tự ưu tiên trước khi nhận thêm nhiệm vụ. Họ không từ chối bằng thái độ chống đối, mà đưa ra lựa chọn: nếu làm việc mới, hạng mục nào cần lùi hoặc cần thêm nguồn lực. Biết giữ giới hạn và đề xuất giải pháp thay thế có thể tạo thêm niềm tin từ quản lý.

Ba bí quyết đứng sau những người tưởng như "làm ít hưởng nhiều" là: làm đúng việc thay vì làm mọi việc; làm đúng chuẩn để không phát sinh chi phí sửa sai; và giao tiếp đúng cách để người quản lý nhận ra giá trị bạn tạo ra. Đừng cố biến mình thành người bận nhất văn phòng. Hãy trở thành người mà khi giao một việc quan trọng, sếp biết rõ nó sẽ được xử lý gọn, đúng hạn và không cần nhắc nhiều.