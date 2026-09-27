Đi chợ cầm vài chục nghìn, tôi định nấu đơn giản nhưng cuối cùng lại có mâm cơm rất ra gì

Có những hôm đi chợ không muốn mua quá nhiều thứ, chỉ cần vài nguyên liệu vừa túi tiền nhưng phải biết cách kết hợp để bữa cơm không bị đơn điệu. Với khoảng 100.000 đồng, tôi chọn 3 món gồm rô phi fillet chiên giòn sốt mắm me, trứng chưng cà chua và cải chíp xào nấm đông cô. Một món cá đậm đà, một món trứng mềm và một món rau thanh nhẹ, vừa đủ cho một bữa cơm gia đình nhỏ.

Rô phi fillet chiên giòn sốt mắm me

Ảnh minh họa

Nguyên liệu: 300-350g cá rô phi fillet, bột chiên giòn, me, nước mắm, đường, tỏi, ớt và dầu ăn.

Cá rô phi fillet rửa nhanh với nước muối loãng, sau đó thấm thật khô. Cắt cá thành những miếng vừa ăn, ướp nhẹ với chút muối và tiêu khoảng 5-10 phút.

Lăn cá qua một lớp bột chiên giòn mỏng. Làm nóng dầu rồi cho cá vào chiên ở lửa vừa đến khi hai mặt vàng giòn. Không nên để lửa quá lớn vì lớp bột bên ngoài dễ vàng nhanh trong khi cá chưa kịp chín.

Phần sốt mắm me làm khá nhanh. Ngâm me với một ít nước ấm, dằm lấy phần nước cốt rồi pha cùng nước mắm, đường và chút nước. Phi thơm tỏi, cho hỗn hợp vào đun nhỏ lửa đến khi hơi sánh lại, thêm ớt nếu thích ăn cay.

Khi ăn, có thể rưới sốt lên cá hoặc để riêng phần sốt để cá giữ được độ giòn lâu hơn. Vị chua nhẹ của me kết hợp với nước mắm ngọt mặn khiến món cá rất dễ ăn cùng cơm nóng.

Mẹo: Cá phải được thấm thật khô trước khi áo bột thì lớp vỏ mới giòn và bám tốt.

Trứng chưng cà chua

Nguyên liệu: 3 quả trứng, 2 quả cà chua, hành lá, hành tím và gia vị.

Cà chua thái nhỏ, hành tím băm. Đập trứng vào bát, thêm một chút nước mắm rồi đánh đều. Phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào đến khi mềm và bắt đầu ra nước.

Nêm cà chua với một chút muối và đường để vị chua dịu hơn. Khi cà chua đã mềm, đổ trứng vào, đảo nhẹ vài vòng rồi hạ lửa. Đậy nắp và chưng đến khi phần trứng vừa đông lại.

Nếu thích trứng mềm, không nên chưng quá lâu. Khi mặt trứng vừa se, vẫn còn độ ẩm và phần cà chua quyện bên dưới là có thể tắt bếp. Rắc thêm hành lá trước khi dọn.

Món này có vị mềm, béo nhẹ và chua ngọt tự nhiên, rất hợp để ăn xen kẽ với phần cá chiên sốt me đậm vị.

Ảnh minh họa

Cải chíp xào nấm đông cô

Nguyên liệu: 300-400g cải chíp, 100g nấm đông cô tươi, tỏi, dầu ăn, dầu hào hoặc nước mắm.

Cải chíp tách từng bẹ, rửa sạch rồi để ráo. Nấm đông cô cắt bỏ chân, rửa nhanh và thái lát nếu nấm to.

Phi thơm tỏi, cho nấm vào xào trước khoảng 1-2 phút. Khi nấm bắt đầu săn lại, cho cải chíp vào, tăng lửa và đảo nhanh tay. Nêm một chút dầu hào hoặc nước mắm, có thể thêm một thìa nước nếu chảo quá khô.

Xào đến khi phần cuống cải vừa chín nhưng vẫn còn độ giòn, lá xanh mềm là tắt bếp. Không nên xào quá lâu vì cải chíp dễ ra nước và mất độ giòn.

100.000 đồng chia thế nào cho hợp lý?

Với mâm cơm này, phần cá là nguyên liệu tốn tiền nhất nên tôi ưu tiên khoảng 300-350g rô phi fillet, còn trứng và rau dùng lượng vừa đủ. Có thể dự tính khoảng 45.000-50.000 đồng cho cá, 10.000-15.000 đồng cho trứng, 15.000-20.000 đồng cho cải chíp và khoảng 10.000 đồng nấm đông cô. Các gia vị như dầu ăn, nước mắm, đường, tỏi, me nếu đã có sẵn trong bếp thì tổng tiền thực phẩm vẫn có thể giữ quanh mức 100.000 đồng.

Điểm khiến mâm cơm này không bị cảm giác “ăn tiết kiệm” nằm ở cách chia vị. Cá rô phi chiên giòn sốt mắm me là món chính có độ giòn và vị chua mặn đậm đà; trứng chưng cà chua mềm, béo và dễ ăn; còn cải chíp xào nấm đông cô đem lại vị thanh, giòn và giúp bữa cơm cân bằng hơn. Chỉ ba món nhưng nếu nấu đúng cách, mâm cơm vẫn đủ màu sắc, đủ hương vị và quan trọng nhất là không có cảm giác phải ăn cho qua bữa.