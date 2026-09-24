Có khách đến đột xuất, tôi nấu mâm cơm đúng 40 phút mà được hẳn 4 món ngon xuất sắc

Khách báo sắp đến mà trong tủ lạnh chẳng có gì quá đặc biệt, tôi cũng không cuống cuồng chạy ra chợ vì như thế khá mất thời gian. Tôi kiểm tra nhanh những gì còn sẵn, sau đó xuống siêu thị ngay dưới sảnh mua thêm vài thứ cần thiết. Tiêu chí duy nhất là món phải ngon, nhìn mâm cơm đủ đầy nhưng cách nấu phải nhanh.

Tôi chọn 4 món gồm nộm rau má thịt bò, canh chua thịt băm nấu sấu, nạc nọng nướng bằng nồi chiên không dầu và đậu luộc chấm mắm tỏi. Cách sắp xếp này giúp tôi có thể làm nhiều việc cùng lúc, tận dụng được thời gian chờ và hoàn thành cả mâm cơm trong khoảng 40 phút.

Ảnh minh họa

Nộm rau má thịt bò – làm nhanh nhưng nhìn rất bắt mắt

Tôi dùng phần rau má có sẵn trong tủ lạnh, mua thêm một ít thịt bò thái mỏng. Rau má nhặt bỏ lá già, rửa sạch rồi để thật ráo. Thịt bò ướp nhanh với chút dầu hào, nước mắm, tỏi băm và tiêu.

Trong lúc chờ thịt ngấm, tôi pha sẵn nước trộn gồm nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt. Thịt bò chỉ cần áp chảo trên lửa lớn khoảng 2-3 phút để vừa chín tới, sau đó để nguội bớt.

Khi ăn, trộn rau má với thịt bò, rưới nước trộn và đảo nhẹ. Có thể thêm hành phi hoặc lạc rang nếu nhà có sẵn. Rau má giòn mát, thịt bò mềm, vị chua ngọt giúp món này vừa ngon miệng vừa làm mâm cơm trông hấp dẫn hơn.

Canh chua thịt băm nấu sấu – tận dụng nguyên liệu có sẵn

Món canh này gần như không mất thời gian sơ chế. Tôi dùng thịt băm có sẵn trong tủ lạnh, lấy thêm vài quả sấu và một ít cà chua.

Phi hành thơm, cho thịt băm vào đảo tơi rồi thêm cà chua thái múi cau. Khi cà chua mềm, đổ nước vào đun sôi. Thả sấu vào nấu khoảng 5-7 phút cho ra vị chua, sau đó dầm nhẹ sấu, nêm nước mắm và gia vị vừa ăn.

Nếu có rau thơm hoặc hành lá trong tủ lạnh thì cho vào cuối cùng. Bát canh có vị chua dịu của sấu, nước ngọt từ thịt băm, rất hợp để ăn cùng món nướng và nộm.

Nạc nọng nướng nồi chiên không dầu – món chính gần như không phải đứng bếp

Đây là món tôi tranh thủ làm đầu tiên vì sau khi cho vào nồi chiên không dầu, có thể quay sang chuẩn bị những món còn lại.

Nạc nọng để cả miếng không thái, ướp với nước mắm, dầu hào, chút đường, tiêu, tỏi băm và hành tím. Nếu có thời gian, để thịt khoảng 15 phút cho ngấm. Không cần ướp quá cầu kỳ vì phần thịt này vốn có độ mềm và chút mỡ xen kẽ nên khi nướng khá thơm.

Làm nóng nồi chiên không dầu khoảng 3 phút ở 180 độ C. Xếp thịt thành một lớp, nướng khoảng 10 phút ở 180 độ C, sau đó trở mặt và nướng thêm 5-7 phút ở 190-200 độ C cho phần ngoài xém vàng.

Thịt nướng xong có màu nâu óng, cạnh hơi cháy xém và thơm mùi gia vị. Đây cũng là món tạo cảm giác “có đầu tư” cho mâm cơm dù thực tế thời gian đứng bếp không nhiều.

Đậu luộc chấm mắm tỏi

Đậu có thể mua ngay ở siêu thị dưới sảnh, chọn loại còn non, quả xanh và thẳng. Rửa sạch, cắt nhẹ hai đầu rồi cho vào nồi nước sôi có chút muối. Luộc khoảng 4-5 phút đến khi đậu vừa chín thì vớt ra, có thể ngâm nhanh vào nước lạnh để giữ màu xanh.

Phần nước chấm tôi dùng mắm pha theo vị chua ngọt, thêm tỏi và ớt băm. Nếu thích vị đậm hơn có thể thêm chút đường và chanh tùy khẩu vị.

Đậu giòn ngọt, chấm với phần nước mắm cay chua rất hợp với nạc nọng nướng. Món này cũng giúp mâm cơm có thêm màu xanh và cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Điều quan trọng là cách phân chia và sắp xếp. Tôi tận dụng tối đa những thứ đã có trong tủ lạnh, còn siêu thị dưới sảnh chỉ là nơi bổ sung vài nguyên liệu thiếu. Quan trọng hơn, 4 món không bị trùng vị: nộm rau má chua mát, canh sấu thanh nhẹ, nạc nọng nướng đậm đà và đậu luộc giòn ngọt. Khách đến đột xuất nhưng nhìn mâm cơm vẫn có cảm giác như đã chuẩn bị từ trước khá lâu.