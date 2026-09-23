Nhìn mâm cơm chẳng có món cầu kỳ, vậy mà đặt xuống chưa bao lâu đã hết veo

Có những bữa cơm không cần quá nhiều món, cũng chẳng phải nguyên liệu đắt tiền nhưng lại khiến người ta ăn ngon miệng hơn thường ngày. Một đĩa bắp bò ngâm mắm đậm đà, đậu bắp luộc chấm kho quẹt béo mặn và bát canh cua nóng hổi là đủ tạo thành một mâm cơm dân dã, nhiều màu sắc và rất đưa cơm.

Bắp bò ngâm mắm – làm một lần, ăn được vài bữa

Nguyên liệu: Bắp bò, nước mắm, đường, giấm, tỏi, ớt, hành tím và một ít tiêu hạt.

Cách làm: Bắp bò rửa sạch, có thể buộc lại bằng dây để miếng thịt giữ dáng khi luộc. Cho thịt vào nồi cùng vài lát gừng, hành tím và chút muối, luộc đến khi chín. Không nên luộc quá kỹ vì bắp bò sẽ bị khô và mất độ giòn.

Sau khi vớt thịt ra, ngâm ngay vào bát nước lạnh khoảng 5 phút rồi để thật ráo. Bước này giúp thịt săn lại và khi ngâm sẽ giữ được độ giòn.

Phần nước mắm được nấu từ nước mắm và đường theo tỷ lệ vừa khẩu vị, đun nhỏ lửa cho đường tan rồi để nguội hoàn toàn. Khi nước mắm đã nguội, cho thêm giấm, tỏi, ớt và tiêu hạt. Xếp bắp bò vào hũ sạch, đổ nước mắm ngập thịt, dùng vật nặng chèn để thịt không nổi lên trên.

Để trong ngăn mát khoảng 1-2 ngày là có thể ăn. Khi dùng, thái bắp bò thành lát mỏng, ăn cùng cơm nóng hoặc cuốn rau sống đều hợp.

Mẹo: Nước mắm phải nguội hoàn toàn mới cho vào ngâm thịt để bắp bò không bị bở và nước ngâm không nhanh hỏng.

Đậu bắp luộc chấm kho quẹt – món phụ nhưng lại rất dễ hết trước

Nguyên liệu: Đậu bắp, thịt ba chỉ hoặc tóp mỡ, tôm khô, nước mắm, đường, hành, tiêu và ớt.

Cách làm: Đậu bắp rửa sạch, cắt bớt phần cuống nhưng không nên cắt sâu vì khi luộc dễ bị nhớt. Đun một nồi nước, thêm chút muối rồi cho đậu bắp vào luộc khoảng 3-4 phút. Khi đậu vừa chín tới, vớt ra ngâm qua nước lạnh để giữ màu xanh và độ giòn.

Với kho quẹt, cho thịt ba chỉ thái nhỏ vào chảo đảo đến khi ra mỡ và xém vàng. Thêm tôm khô, hành băm rồi cho nước mắm, đường và một ít nước vào. Đun lửa nhỏ đến khi hỗn hợp sánh lại, rắc tiêu và ớt là được.

Đậu bắp xanh giòn chấm với phần kho quẹt mặn ngọt, thơm mùi tôm khô và thịt béo, ăn cùng cơm nóng rất hợp.

Canh cua – bát canh thanh mát cho mâm cơm

Nguyên liệu: Cua đồng, rau mồng tơi, mướp hương, hành khô và gia vị.

Cách làm: Cua đồng làm sạch, tách mai, giã hoặc xay cùng chút muối. Lọc cua với nước vài lần để loại bỏ phần xác, giữ lại phần nước cua.

Cho nước cua vào nồi, đun trên lửa vừa và khuấy nhẹ lúc đầu để thịt cua không bám đáy. Khi nước bắt đầu nóng, ngừng khuấy và hạ lửa để riêu cua nổi lên thành từng mảng.

Mướp gọt vỏ, thái miếng; mồng tơi nhặt và rửa sạch. Khi riêu cua đã nổi, cho mướp vào trước, đợi mướp gần chín thì thêm mồng tơi. Nêm lại gia vị, đun thêm khoảng 1-2 phút rồi tắt bếp.

Mẹo: Không đun canh quá lâu sau khi cho rau để mồng tơi không bị nhũn và nước canh vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên.

Mâm cơm này không nhiều món nhưng mỗi món đảm nhận một vị riêng: bắp bò ngâm mắm đậm đà, đậu bắp giòn chấm kho quẹt béo mặn và canh cua thanh ngọt. Ăn cùng cơm nóng, thêm bát nước mắm ớt bên cạnh là đã đủ thành một bữa cơm gia đình vừa dân dã vừa ngon miệng.