Đi làm về muộn, tôi mua đúng 30.000 đồng thực phẩm mà được cả mâm cơm ngon

Đi làm về muộn, nhiều người thường chọn mua đồ ăn sẵn cho nhanh. Nhưng nếu trong tủ lạnh vẫn còn vài nguyên liệu cơ bản, chỉ cần mua thêm 30.000 đồng thịt băm là có thể xoay xở thành một mâm cơm đủ món, nóng hổi mà không mất quá nhiều thời gian.

Mâm cơm này gồm canh thịt băm lá hẹ, chả trứng hấp, lạc rang hành phi và dưa chuột. Nguyên liệu chính chỉ có một phần thịt băm 30.000 đồng, còn trứng, lá hẹ, lạc và dưa chuột đều tận dụng những thứ có sẵn trong nhà.

Canh thịt băm lá hẹ

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Một phần thịt băm được lấy ra khoảng 80-100g để nấu canh. Lá hẹ có sẵn trong tủ lạnh rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.

Phi thơm một chút hành tím, cho thịt băm vào đảo cho săn rồi thêm nước. Khi nước sôi, nêm một chút nước mắm và gia vị vừa ăn. Cuối cùng cho lá hẹ vào, đun thêm khoảng 1-2 phút rồi tắt bếp.

Canh thịt băm lá hẹ có vị ngọt nhẹ, thơm và thanh, nấu rất nhanh nên đặc biệt phù hợp với những ngày đi làm về muộn. Lá hẹ cung cấp một số vitamin và khoáng chất, ăn xong rất nhẹ người, tốt cho những người hay đau đầu mệt mỏi.

Chả trứng hấp

Phần thịt băm còn lại đem trộn với 2-3 quả trứng, thêm hành tím băm, hành lá, một chút nước mắm, tiêu và có thể cho thêm ít cà rốt băm nếu trong nhà có sẵn.

Đánh đều hỗn hợp rồi cho vào bát hoặc đĩa sâu lòng. Đặt vào xửng hấp khoảng 15-20 phút tùy độ dày. Khi chả vừa đông lại, có thể phết lên trên một lớp lòng đỏ trứng để thành phẩm có màu vàng đẹp hơn.

Chả trứng hấp mềm, thơm, không cần dùng nhiều dầu mỡ mà vẫn đủ đậm đà. Món này cũng tận dụng được phần thịt mua một lần nhưng có thể kéo dài thành một đĩa ăn cho cả nhà.

Lạc rang hành phi

Nếu trong bếp có sẵn lạc, chỉ cần rang một nắm nhỏ trên chảo đến khi thơm và giòn. Hành tím thái mỏng, phi vàng rồi vớt ra để ráo dầu.

Trộn lạc rang với hành phi, thêm một chút muối hoặc nước mắm tùy khẩu vị. Món này tuy đơn giản nhưng lại giúp mâm cơm có thêm độ giòn, bùi và thơm, ăn cùng cơm nóng rất hợp.

Dưa chuột tận dụng trong tủ lạnh

Mấy quả dưa chuột còn lại trong tủ chỉ cần rửa sạch, thái lát rồi bày ra đĩa. Nếu muốn đậm vị hơn, có thể trộn nhanh với chút muối, đường, giấm và tỏi.

Dưa chuột giòn mát sẽ giúp cân bằng với chả trứng và lạc rang, đồng thời gần như không cần chế biến.

30.000 đồng thịt băm, một mâm cơm đủ đầy

Điểm hay của mâm cơm này không nằm ở việc mua được thật nhiều thực phẩm, mà là một nguyên liệu chính có thể chia thành hai món. Một phần thịt làm canh, phần còn lại kết hợp với trứng thành chả hấp; những thứ có sẵn trong bếp tiếp tục được tận dụng để hoàn thiện bữa ăn.

Từ 30.000 đồng thịt băm, thêm vài nguyên liệu có sẵn, cuối cùng có món mặn, món canh, món ăn kèm và rau củ. Với những ngày đi làm về muộn, đây cũng là cách nấu cơm thực tế: không cần chuẩn bị cầu kỳ nhưng vẫn có một bữa cơm nóng hổi, đủ vị và tiết kiệm.