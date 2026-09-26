Tưởng mâm cơm bình thường, ai ngờ món ngon rẻ bèo này vừa dọn lên đã được cả nhà gắp sạch

Không phải ngày nào cũng cần nghĩ ra những món mới lạ. Có những hôm chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, nấu đúng cách và sắp xếp hương vị hợp lý là đã có một mâm cơm khiến cả nhà ăn ngon miệng. Tôi chọn cá nục kho cà, chả trứng hấp nấm, canh rau dền nấu tôm và bí xanh xào tỏi cho một bữa cơm như vậy.

Cá nục kho cà – món mặn đậm đà, càng ăn càng đưa cơm

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Nguyên liệu: Cá nục, cà chua, hành tím, hành lá, nước mắm, đường, tiêu và một chút dầu ăn.

Cá nục làm sạch, bỏ mang và ruột, rửa với nước muối loãng rồi để ráo. Có thể chiên sơ cá trước để thịt săn, khi kho không bị nát.

Phi thơm hành tím, cho cà chua thái múi cau vào xào đến khi mềm và ra nước. Nêm một chút nước mắm, đường rồi thêm nước vừa đủ. Khi phần sốt cà chua sôi, xếp cá vào, đậy nắp và kho trên lửa nhỏ.

Trong quá trình kho, có thể trở cá nhẹ một lần để hai mặt ngấm gia vị. Khi nước kho sánh lại, cà chua mềm nhừ và cá có màu đỏ cam đẹp mắt thì nêm lại cho vừa ăn. Rắc thêm tiêu và hành lá trước khi tắt bếp.

Mẹo: Không nên đảo cá nhiều trong lúc kho vì cá nục khá mềm, dễ bị vỡ. Nếu muốn nước kho đậm màu hơn, có thể thắng một chút đường trước khi cho cà chua vào.

Chả trứng hấp nấm – mềm thơm, ăn cùng cá kho rất hợp

Nguyên liệu: Trứng gà, thịt băm, nấm mèo hoặc nấm hương, hành lá, hành tím và gia vị.

Nấm ngâm mềm, rửa sạch rồi thái nhỏ. Trộn thịt băm với trứng, nấm, hành tím băm và một chút nước mắm, tiêu. Đánh nhẹ cho hỗn hợp hòa quyện nhưng không cần đánh quá nhiều.

Cho hỗn hợp vào bát hoặc khuôn chịu nhiệt, hấp trên lửa vừa khoảng 15-20 phút tùy độ dày. Khi mặt chả đông lại, dùng tăm xiên thử, nếu không còn dính trứng là chả đã chín.

Có thể phết một lớp lòng đỏ trứng lên mặt rồi hấp thêm vài phút để món ăn có màu vàng đẹp. Khi ăn, cắt thành miếng vừa miệng.

Mẹo: Hấp lửa vừa và không để hơi nước nhỏ quá nhiều xuống mặt chả để thành phẩm không bị rỗ.

Canh rau dền nấu tôm – nước ngọt, rau mềm nhưng không nát

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Nguyên liệu: Rau dền, tôm tươi, hành tím và gia vị.

Rau dền nhặt bỏ lá già, rửa sạch rồi để ráo. Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, băm hoặc giã nhỏ.

Phi thơm hành tím, cho tôm vào xào nhanh đến khi săn lại rồi thêm lượng nước vừa đủ. Khi nước sôi, hớt bọt nếu có và nêm gia vị. Cho rau dền vào, đun thêm khoảng 2-3 phút đến khi rau vừa chín thì tắt bếp.

Bát canh có vị ngọt tự nhiên của tôm, rau dền mềm và nước canh thanh, giúp cân bằng với món cá kho đậm vị.

Bí xanh xào tỏi – món rau đơn giản nhưng không thể thiếu

Nguyên liệu: Bí xanh, tỏi, dầu ăn, muối hoặc nước mắm.

Bí xanh gọt vỏ, bỏ phần ruột mềm rồi thái lát mỏng vừa ăn. Tỏi băm nhỏ.

Phi tỏi với dầu cho thơm, cho bí xanh vào xào trên lửa lớn. Nêm một chút gia vị, đảo nhanh tay đến khi bí vừa chín tới nhưng vẫn còn độ giòn. Nếu thích có thể thêm hành lá trước khi tắt bếp.

Mẹo: Không nên xào bí quá lâu hoặc cho nhiều nước vì bí sẽ bị mềm nhũn và ra nhiều nước.

Bốn món này được kết hợp theo kiểu rất dễ ăn: cá nục kho cà đậm đà, chả trứng hấp nấm mềm thơm, canh rau dền nấu tôm thanh ngọt và bí xanh xào tỏi nhẹ vị. Không có món nào quá cầu kỳ nhưng khi đặt cạnh nhau, mâm cơm lại đủ cả món mặn, món hấp, món canh và rau xào. Đặc biệt, phần nước cá kho sánh với cà chua ăn cùng cơm nóng chính là thứ khiến bữa cơm giản dị này dễ “hao cơm” hơn tưởng tượng.