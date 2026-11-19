Vợ chồng tôi vừa xây được căn nhà mới sau gần chục năm đi làm, tích cóp. Để có được mảnh đất và khởi công xây dựng, cả hai đã phải tính toán từng khoản chi tiêu. Ngôi nhà hiện đã hoàn thành phần thô, sắp tới sẽ bước vào giai đoạn lắp đặt nội thất, làm cửa, tủ bếp, thiết bị vệ sinh và rất nhiều hạng mục khác. Hai vợ chồng đã ngồi tính đi tính lại, xác định sẽ phải dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí có thể vay thêm một khoản nhỏ mới đủ.

Đúng lúc ấy, chị chồng tôi sang hỏi vay tiền nhập hàng. Chị kinh doanh quần áo, thỉnh thoảng vẫn lấy hàng theo đợt nên cần vốn xoay vòng. Hôm đó chị nói chỉ vay nóng 200 triệu đồng trong khoảng hai tuần, khi khách thanh toán sẽ trả ngay. Vì nghĩ chị em trong nhà, hơn nữa chị cũng nói chuyện rất chắc chắn nên chồng tôi đồng ý. Tôi dù hơi lăn tăn nhưng cuối cùng vẫn đếm tiền cho chị mượn.

Thế nhưng hai tuần trôi qua, rồi một tháng, chị vẫn chưa trả. Mỗi lần chồng tôi hỏi, chị lại bảo hàng chưa bán hết, khách còn nợ tiền, cố gắng thêm ít hôm. Chồng tôi cũng ngại nên không thúc giục nhiều. Đến nay đã gần hai tháng, khoản tiền 200 triệu vẫn bặt vô âm tín.

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Điều khiến tôi sốt ruột là nhà đã đến bước nội thất. Thợ đã bắt đầu hỏi lịch thanh toán, các đơn vị cung cấp vật liệu cũng cần đặt cọc. Những khoản tiền tưởng đã nằm trong kế hoạch giờ lại thiếu hụt nghiêm trọng. Tôi và chồng phải tính đến chuyện vay ngân hàng hoặc hỏi mượn người quen, trong khi tiền của mình lại đang nằm trong tay người khác.

Tôi không tiếc việc giúp đỡ chị lúc khó khăn, nhưng 200 triệu không phải khoản tiền nhỏ, nhất là khi gia đình tôi cũng đang cần gấp. Tôi nhiều lần định nhắn tin hỏi chị bao giờ trả, nhưng cứ nghĩ đến cảnh gặp nhau trong những dịp gia đình tụ họp mà lại hỏi tới tiền nong, tôi lại chùn lòng.

Chồng tôi thì bảo cứ từ từ, chị đang xoay xở. Nhưng nhà của chúng tôi không thể cứ chờ mãi được. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu khi người đi vay có thể bình thản kéo dài thời gian, còn người cho vay lại phải thấp thỏm lo lắng.

Tôi không muốn vì tiền bạc mà mất hòa khí gia đình, nhưng cũng không thể để sự cả nể khiến vợ chồng mình phải gánh thêm nợ nần. Chỉ có điều, tôi vẫn chưa biết nên nói thế nào để chị hiểu rằng 200 triệu ấy không phải tiền nhàn rỗi, mà là tiền chúng tôi đang cần gấp?