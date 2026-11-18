Gia đình tôi khá giả, chị gái là giáo viên cấp 3, có công việc ổn định và được bố mẹ kỳ vọng nhiều. Thế nhưng, người chị chọn kết hôn lại không phải một người đàn ông có địa vị hay bằng cấp nổi bật. Anh rể tôi từng làm việc trong cơ quan nhà nước, nhưng sau đợt sáp nhập, anh thuộc diện phải nghỉ việc. Từ đó, anh ở nhà một thời gian, rồi bắt đầu mày mò học làm bánh để kiếm sống.

Ban đầu, cả nhà tôi không mấy tin tưởng vào lựa chọn ấy. Một người từng có công việc ổn định, giờ lại chuyển sang bán bánh ngoài vỉa hè, nghe thế nào cũng thấy bấp bênh. Chị gái tôi có bằng cấp, có biên chế và lương tháng đều đặn, còn chồng thì quanh quẩn với bột mì, lò nướng và những chiếc bánh nhỏ. Tôi từng nghĩ chị phải vất vả gánh vác kinh tế gia đình, thậm chí có lúc còn cho rằng chị lấy phải người chồng kém mình.

Nhưng anh rể dường như chẳng mấy bận tâm đến những lời bàn ra tán vào. Anh bắt đầu từ một chiếc xe bán bánh nhỏ bên vỉa hè, tự làm, tự đóng gói rồi mang đi bán. Có hôm trời mưa, khách vắng, anh vẫn kiên trì thử công thức mới. Dần dần, bánh của anh có khách quen, người mua giới thiệu người mua. Khi lượng khách ổn định hơn, anh thuê một mặt bằng nhỏ, rồi mở rộng thêm các loại bánh ngọt. Gần đây, anh còn bán cà phê mang đi, kết hợp bánh và đồ uống để tăng doanh thu.

Ảnh minh họa

Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là công việc buôn bán nhỏ, khó có thể mang lại thu nhập đáng kể. Cho đến hai tuần trước, khi quán cà phê tôi góp vốn với một người bạn bất ngờ thiếu tiền xoay vòng. Không biết tìm đâu ra khoản tiền cần thiết, tôi đành sang nhà chị gái hỏi vay 100 triệu đồng. Tôi vốn không kỳ vọng nhiều, bởi nghĩ vợ chồng chị chắc cũng chỉ có khoản tiết kiệm vừa phải.

Không ngờ, chị gái nghe xong liền hỏi tôi đang thiếu chính xác bao nhiêu. Khi biết con số lên tới 250 triệu đồng, chị vẫn bình thản nói có thể cho tôi mượn đủ. Chị bảo chồng chuyển khoản luôn cho tôi. Tôi thực sự bất ngờ.

Hỏi tiền ở đâu mà chị có khoản tích lũy lớn như vậy, chị mới kể rằng mỗi tháng anh rể đều đưa cho chị hơn 50 triệu đồng để tiết kiệm. Toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt và các khoản chi tiêu chính trong nhà đều do anh lo. Chị đi làm giáo viên, có lương riêng nhưng gần như không phải dùng đến để trang trải gia đình.

Tôi nghe mà không biết nói gì. Người đàn ông từng bị tôi âm thầm đánh giá là kém cỏi vì nghỉ việc nhà nước, hóa ra lại là người tạo ra nguồn thu nhập chính trong gia đình. Anh không có vẻ ngoài thành đạt, cũng chẳng khoe khoang tiền bạc, nhưng từng bước xây dựng được công việc riêng bằng chính đôi tay mình.

Đôi khi, điều đáng nể nhất không nằm ở xuất phát điểm của một người, mà ở cách họ đứng dậy sau biến cố và kiên trì tạo dựng cuộc sống bằng chính khả năng của mình.