Gần 10 năm bị chị chồng đè ép, chê bai, tôi không ngờ có ngày mình vùng dậy được nhưng lại chẳng nhẹ nhõm sung sướng như tôi tưởng

Tôi làm dâu gần 10 năm, cũng từng ấy năm phải chịu đựng những lời chê bai, mỉa mai từ chị chồng. Chị hơn tôi vài tuổi, đã lấy chồng và có gia đình riêng, nhưng từ ngày tôi bước chân về nhà chồng, chị luôn có thái độ như thể tôi là người không xứng đáng với em trai chị.

Ngày mới cưới, tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Chị chê tôi ngoại hình bình thường, ăn mặc không có gu, công việc thì chẳng có gì nổi bật. Mỗi lần gia đình tụ họp, chị thường lấy chuyện tôi lương thấp, không biết giao tiếp hay không khéo chăm sóc chồng con ra để so sánh với những người phụ nữ khác. Có khi chị còn bóng gió rằng em trai chị có điều kiện, hoàn toàn có thể lấy được người tốt hơn tôi.

Tôi không phải người thích đôi co. Chồng tôi cũng thường khuyên nhịn vì dù sao chị cũng là chị ruột, gia đình không nên vì vài câu nói mà mất hòa khí. Thế là gần 10 năm, tôi cứ im lặng cho qua. Có những lần về nhà chồng ăn cơm, chỉ cần nghe tiếng chị xuất hiện là tôi đã thấy nặng nề, bởi chẳng biết hôm đó mình lại trở thành chủ đề để chị bình phẩm điều gì.

Mấy năm gần đây, công việc của tôi thuận lợi hơn, thu nhập cũng khá, hai vợ chồng tích cóp được một khoản tiền. Ngược lại, gia đình chị chồng làm ăn không ổn định, thường xuyên thiếu hụt. Chị đã vài lần tìm đến nhà tôi hỏi vay tiền, khi thì vài chục triệu, lúc lại gần trăm triệu. Tôi đều từ chối vì không muốn dính dáng đến chuyện tiền bạc với chị, nhất là khi những khoản vay trước đây chị từng hỏi người thân cũng chưa giải quyết xong.

Không ngờ, từ chối cho vay lại khiến tôi trở thành người xấu trong mắt cả nhà chồng. Chị đi kể khắp nơi rằng tôi keo kiệt, thấy chị khó khăn mà không giúp, có tiền nhưng chỉ biết giữ cho riêng mình. Chị còn gọi điện cho chồng tôi, nói rằng tôi sống ích kỷ, không coi chị em trong nhà ra gì. Bố mẹ chồng cũng bắt đầu bóng gió, trách vợ chồng tôi có điều kiện mà không biết đỡ đần người thân.

Tôi nghe mà uất nghẹn. Gần 10 năm qua, những lời chị chê bai tôi từ ngoại hình, công việc đến thu nhập, chị chưa từng nghĩ mình quá đáng. Nhưng đến khi cần tiền, chị lại mặc nhiên cho rằng tôi có nghĩa vụ phải giúp đỡ.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là chồng tôi cũng muốn tôi nhượng bộ để gia đình yên ổn. Giúp thì tôi ấm ức, không giúp thì mang tiếng với cả nhà. Tôi không tiếc tiền đến mức không thể giúp một người thân lúc khó khăn, nhưng tôi cũng không muốn sự im lặng và nhẫn nhịn suốt bao năm của mình bị xem là điều hiển nhiên. Chẳng lẽ cứ là người nhà thì có quyền làm tổn thương nhau, đến khi cần lại đòi hỏi người khác phải rộng lượng?